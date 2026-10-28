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Independiente Rivadavia buscará ante Banfield meterse entre los ocho primeros: cómo quedó y venta de entradas

Independiente Rivadavia está noveno y tiene dos partidos para cumplir el objetivo de meterse en playoffs. El primero será ante Banfield en el Gargantini

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en el Bautista Gargantini.

Luego de jugar un gran primer tiempo en La Paternal, donde mereció mejor suerte, Independiente Rivadavia perdió por la mínima diferencia ante Argentinos y complicó sus posibilidades de conquistar la Tabla Anual. Además, quedó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del torneo Clausura.

A dos fechas para el final de la fase regular, la Lepra ocupa el noveno lugar en la Zona B y no tiene margen de error para poder posicionarse entre los ocho primeros.

Independiente Rivadavia no pudo con Argentinos en La Paternal.

Independiente Rivadavia no pudo con Argentinos en La Paternal.

Con 19 puntos y una diferencia de gol de -5, Independiente Rivadavia es el primero de los equipos que no estaría clasificando al Reducido final. Inmediatamente por encima aparecen Huracán (mismos puntos y una diferencia de -2) y Sarmiento, con dos unidades más.

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

En este objetivo de meterse entre los primeros ocho de la Zona B para poder pelear por el título del torneo Clausura, a Independiente Rivadavia le quedan dos compromisos por delante.

El primero de ellos será el próximo lunes, 2 de noviembre, ante Banfield en el Bautista Gargantini. El duelo comenzará a las 21.15 y significará el último encuentro de la Lepra ante su público en la fase regular del certamen.

Días más tarde, con fecha y horario a confirmar (podría ser el viernes 6) visitará a su clásico rival: Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Víctor Legrotaglie.

Venta de entradas para el partido con Banfield

A través de un posteo en sus canales oficiales de comunicación, Independiente Rivadavia informó que se encuentra habilitada la venta de entradas para no socios. La misma se realiza por intermedio de la página de Global Fan.

Los precios son:

  • Popular: $40.000
  • Platea Este/Norte: $60.000
  • Platea Oeste: $80.000
  • Menores (de 5 a 14 años): 50% de descuento
  • Los socios con cuota al día no deben comprar entrada

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