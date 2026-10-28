Independiente Rivadavia buscará ante Banfield meterse entre los ocho primeros: cómo quedó y venta de entradas

Lo que se le viene a Independiente Rivadavia

En este objetivo de meterse entre los primeros ocho de la Zona B para poder pelear por el título del torneo Clausura, a Independiente Rivadavia le quedan dos compromisos por delante.

El primero de ellos será el próximo lunes, 2 de noviembre, ante Banfield en el Bautista Gargantini. El duelo comenzará a las 21.15 y significará el último encuentro de la Lepra ante su público en la fase regular del certamen.

Días más tarde, con fecha y horario a confirmar (podría ser el viernes 6) visitará a su clásico rival: Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Víctor Legrotaglie.

Venta de entradas para el partido con Banfield

A través de un posteo en sus canales oficiales de comunicación, Independiente Rivadavia informó que se encuentra habilitada la venta de entradas para no socios. La misma se realiza por intermedio de la página de Global Fan.

Los precios son: