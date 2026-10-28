Una revelación sobre la final del Mundial 2026 sacudió al mundo fútbol. Nico Williams, quien le dio la asistencia a Ferran Torres para que convierta el único gol de la final, confesó un detalle clave sobre la jugada previa al gol.
La inédita confesión sobre el gol que dejó a la Selección argentina sin Mundial 2026
Un futbolista de la Selección de España dio detalles de la jugada que terminó en el único gol de la final del Mundial 2026 ante la Selección argentina
El delantero aseguró que el empujón que recibió segundos antes de recibir la pelota fue clave para que su país pudiera dar la vuelta olímpica en Estados Unidos.
El empujón clave para que España sea campeona del Mundial 2026
"Esto es mortal y creo que la gente aún no se dio cuenta: si Nahuel Molina no me empujaba, no llega a cabecear para asistirlo a Ferran. No llego ni en mil vidas", confesó el delantero del Athletic Bilbao en una entrevista con Fútbol Emotion.
Con crudeza y precisión, Nico Williams detalló cómo vivió la secuencia dentro del área: "Está el balón cayendo y me empuja. Me choca así un poco, con los dos brazos. Cuando venía el balón, yo sabía que no llegaba. Y después él me empuja con los dos brazos y dije: 'hostia'".
Ese envión del defensor de la Albiceleste terminó siendo la llave para romper el partido. En lugar de buscar el arco, resolvió la jugada en un instante: "No me daba tiempo para rematar a puerta. Por eso la dejé ahí y justo entraba Ferran".
Un movimiento fortuito generado por la marca del defensor argentino que, tres meses después, cobra una dimensión impensada en el segundo título mundial de España.
En pocas palabras
- Revelación clave: Nico Williams confesó un detalle sobre el gol de España en el Mundial 2026.
- Jugada decisiva: Un empujón de Nahuel Molina fue crucial para la asistencia que terminó en gol.
- Consecuencia: El envión del defensor argentino permitió la victoria de España en la final.