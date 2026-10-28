La inédita confesión sobre el gol que dejó a la Selección argentina sin Mundial 2026

Con crudeza y precisión, Nico Williams detalló cómo vivió la secuencia dentro del área: "Está el balón cayendo y me empuja. Me choca así un poco, con los dos brazos. Cuando venía el balón, yo sabía que no llegaba. Y después él me empuja con los dos brazos y dije: 'hostia'".

Ese envión del defensor de la Albiceleste terminó siendo la llave para romper el partido. En lugar de buscar el arco, resolvió la jugada en un instante: "No me daba tiempo para rematar a puerta. Por eso la dejé ahí y justo entraba Ferran".

Un movimiento fortuito generado por la marca del defensor argentino que, tres meses después, cobra una dimensión impensada en el segundo título mundial de España.