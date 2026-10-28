Claudio Tapia y la Selección argentina acompañaron a Lionel Scaloni tras el fallecimiento de su madre

"Gringo querido, todo un país te abraza a vos ya tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias", escribió el presidente del fútbol argentino.

La publicación del Chiqui Tapia para Lionel Scaloni.

Para concluir el mensaje despidió a la madre del entrenador: "Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".

El comunicado de la Selección argentina por la muerte de la mamá de Scaloni

La cuenta de la Selección argentina también se sumó a las cálidas palabras del presidente de la AFA: "La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti".

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! — Selección Argentina (@Argentina) October 28, 2026

"El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", concluyó el comunicado.