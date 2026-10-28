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Respaldo al entrenador

Claudio Tapia y la Selección argentina acompañaron a Lionel Scaloni tras el fallecimiento de su madre

A través de sentidos mensajes en redes sociales, la AFA y el mandatario albiceleste arroparon a Lionel Scaloni en un momento de profundo dolor

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni está pasando un momento muy duro tras el fallecimiento de su madre.

Lionel Scaloni está pasando un momento muy duro tras el fallecimiento de su madre.

Rumbo a Pujato para participar de una ceremonia de estricta intimidad familiar, Lionel Scaloni atraviesa horas de profundo dolor tras la partida de su madre. Eulalia Marzetti falleció en el hogar que compartía con su esposo Ángel, luego de sobrellevar a lo largo de cinco años un delicado cuadro de salud.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y los canales oficiales de la Selección argentina compartieron sendos mensajes en sus redes para acompañar al entrenador en este difícil momento.

Lionel Scaloni y Chiqui Tapia mantienen una relaci&oacute;n cercana.

Lionel Scaloni y Chiqui Tapia mantienen una relación cercana.

El mensaje de Chiqui Tapia para Lionel Scaloni

Frente a la dolorosa partida de Eulalia Marzetti, Claudio Chiqui Tapia le envió un cálido abrazo a Lionel Scaloni y le manifestó su total acompañamiento en este duro momento que atraviesa junto a su familia.

"Gringo querido, todo un país te abraza a vos ya tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias", escribió el presidente del fútbol argentino.

La publicaci&oacute;n del Chiqui Tapia para Lionel Scaloni.

La publicación del Chiqui Tapia para Lionel Scaloni.

Para concluir el mensaje despidió a la madre del entrenador: "Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti".

El comunicado de la Selección argentina por la muerte de la mamá de Scaloni

La cuenta de la Selección argentina también se sumó a las cálidas palabras del presidente de la AFA: "La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti".

"El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", concluyó el comunicado.

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