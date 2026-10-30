Pese a llegar a la 5ta amarilla, Messi jugará igual con el Inter Miami ¿Por qué? La curiosa regla de la MLS

Sin embargo, pese a la acumulación de amonestaciones, el argentino podrá disputar el partido del próximo domingo ante New England Revolution, a las 21 (hora argentina) por un apartado particular de la MLS denominado "Good Behavior".

El reglamento admite que un futbolista que llegó a las cinco amarillas pueda reducir su pena si logró acumular cinco partidos consecutivos, o más, sin ser amonestado. Este principio de buena conducta permite que los jugadores puedan disminuir su acumulación de tarjetas amarillas durante un máximo de tres veces a lo largo de la temporada regular.

En dos ocasiones, Lionel Messi acumuló más de cinco partidos sin recibir tarjetas por lo cual, pese a que las amarillas aparecen en el registro, no sirven como impedimento para que el 10 pueda afrontar un nuevo compromiso con las Garzas.