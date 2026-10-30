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Pese a llegar a la 5ta amarilla, Messi jugará igual con el Inter Miami ¿Por qué? La curiosa regla de la MLS

Lionel Messi llegó a la quinta amarilla en la temporada 2026 de la MLS pero igual podrá jugar el próximo partido con el Inter Miami. El particular apartado del reglamento que se lo permite

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Messi llegó al límite de tarjetas amarillas en la MLS pero igual podrá jugar el próximo partido con el Inter Miami. 

Lionel Messi llegó al límite de tarjetas amarillas en la MLS pero igual podrá jugar el próximo partido con el Inter Miami. 

Lionel Messi llegó a la quinta amarilla en el empate 2 a 2 frente a Cincinnati por la fecha 32 de la MLS. Este domingo, en el marco de una nueva fecha de la temporada con el Inter Miami, el argentino podrá tener minutos en cancha pese a la acumulación de amonestaciones.

Ante New England Revolution, Messi tendrá el amparo de un curioso apartado del reglamento de la Major League Soccer.

Por qué Messi podrá jugar con el Inter Miami en la MLS pese a llegar a las cinco tarjetas amarillas

Lionel Messi vio la cartulina amarilla en cinco ocasiones en lo que va de la temporada 2026 con el Inter Miami: en la fecha 8 (vs Colorado Rapids), en la fecha 11 (vs Orlando City), en la fecha 19 (vs Nashville), en la fecha 30 (vs Atlanta), y en la fecha 32 (vs Cincinnati).

Sin embargo, pese a la acumulación de amonestaciones, el argentino podrá disputar el partido del próximo domingo ante New England Revolution, a las 21 (hora argentina) por un apartado particular de la MLS denominado "Good Behavior".

El reglamento admite que un futbolista que llegó a las cinco amarillas pueda reducir su pena si logró acumular cinco partidos consecutivos, o más, sin ser amonestado. Este principio de buena conducta permite que los jugadores puedan disminuir su acumulación de tarjetas amarillas durante un máximo de tres veces a lo largo de la temporada regular.

En dos ocasiones, Lionel Messi acumuló más de cinco partidos sin recibir tarjetas por lo cual, pese a que las amarillas aparecen en el registro, no sirven como impedimento para que el 10 pueda afrontar un nuevo compromiso con las Garzas.

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