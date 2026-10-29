El comunicado de la Liga Profesional contra River: el Millonario se bajó de la conferencia de prensa

La Liga Profesional publicó un comunicado en el que anunció la suspensión de la conferencia de prensa previa al Boca-River de este domingo
A horas para que la pelota comience a rodar, desde la Liga Profesional de Fútbol emitieron un comunicado en el que señalan que el Millonario se bajó de la habitual conferencia de prensa previa. En ella siempre asiste un jugador de cada equipo.
"Con el Superclásico en el horizonte del Torneo Mercado Libre Clausura 2026, el Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual Conferencia LPF previa al Boca-River, a menos de 24 horas para su desarrollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario. Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento.
Al igual que en todos los torneos, este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada, especialmente en el caso de los clásicos, y algo que se realiza desde hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones.
En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto.
Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad y poder dejar un mensaje a todos los socios e hinchas a través de un espacio con los medios.
Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es "rivales, no enemigos".