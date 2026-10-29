El antecedente de Independiente Rivadavia que ilusiona a Godoy Cruz con ser puntero en la última fecha

De esta manera Independiente Rivadavia trepó a lo más alto de la tabla de posiciones y se ganó su lugar para disputar la final por el primer ascenso, donde enfrentó a Almirante Brown en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Este sábado, en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz tiene la posibilidad de repetir lo sucedido hace tres temporadas. El panorama es similar y el presente de los equipos invita a soñar a los hinchas del Bodeguero.

Independiente Rivadavia llegó a la última fecha como escolta. Ganó y sacó boleto para jugar la final por el ascenso.

Godoy Cruz, por el sueño de la final por el primer ascenso en la Primera Nacional

Godoy Cruz se prepara para un partido clave. El sábado, desde las 15, recibirá a Almirante Brown en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba se encuentra ante la posibilidad de alcanzar la cima de la tabla en la última fecha y clasificarse, de esta manera, a la final por el primer ascenso. Para que esto suceda el Expreso no solo deberá sumar de a tres, sino que tendrá que seguir de cerca lo que suceda en el partido entre Acassuso y Ferro (jugarán el mismo día y en el mismo horario).

Para poder quedarse con el primer puesto en la última fecha, el Bodeguero tendrá que ganarle a Almirante Brown y esperar que el Verde pierda o empate en su mano a mano ante el Quemero. Caso contrario, se quedará en el segundo puesto de la Zona A del torneo de la Primera Nacional y jugará ante el octavo de la Zona B (hoy en día es Colegiales).

En la previa de una definición que promete ser apasionante Ricardo Pancaldo, el DT de Acassuso, alzó la voz e ilusionó al pueblo tombino con bajar a Ferro: “Si me tengo que ir, tiene que ser con dignidad. Hay que ganarle a Ferro”.

Los hinchas de Godoy Cruz ya pueden adquirir sus entradas.

Venta de entradas

Por intermedio de sus canales oficiales de comunicación, Godoy Cruz informó que el canje y la compra de adicionales se realizan a través de bodegueros.ar.

Todos los socios con cuota al día deben seleccionar obligatoriamente su sector para poder ingresar al estadio. También deben hacerlo los menores de 7 años: Pleno Infantil y Bodeguero Menor. Quienes tengan abono del torneo no deben realizar este procedimiento.

A su vez, la institución resaltó que los socios Bodegueros y Plenos podrán comprar, a través de la app, una entrada para un acompañante en el mismo sector.