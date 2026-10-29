Inicio Ovación Fútbol Selección argentina Sub 15
Mundial Sub 15

Un triunfo y una derrota de la Selección argentina en el Mundial Sub 15 que ya tiene a sus finalistas

La Selección argentina sumó un triunfo y una derrota en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Portugal frenó la racha positiva de Argentina.

Portugal frenó la racha positiva de Argentina.

La Selección argentina sumó un triunfo y una derrota en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán y no podrá terminar en lo más alto del Grupo B de la competencia que finaliza este viernes.

El conjunto nacional inició la jornada venciendo a Croacia 4 a 1 con goles de Elías Torres (2), Camilo Lacherra y Nicolás Losavio y luego cayó 3 a 1 frente a Portugal pese al tanto marcado por Joaquín Reinoso.

La Selección argentina quedó fuera de la final B del Mundial Sub 15.

La Selección argentina quedó fuera de la final B del Mundial Sub 15.

La despedida del equipo dirigido por Adrián Gallará será este viernes a las 3.15 hora argentina frente a Senegal.

La Selección argentina Sub 15 perdió en el debut con Argelia (1-0), luego acumuló 7 victorias consecutivas ante China Taipei (1-0), Omán (5-1), Surinam (3-0) y Malaui (4-2), todas por la fase de grupos. Ya por el Grupo B batió a Bolivia (4-2), Costa de Marfil (2-1) y Croacia antes de caer frente a Portugal en semifinales.

Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA

La definición del Mundial Sub 15 - Azerbaiyán 2026

Cuartos de final

  • Brasil 2 (2) - Rep. Checa (2) 4
  • España 5 - Colombia 0
  • Paraguay 2 (7) - Ghana 2 (6)
  • Grecia 2 - Guinea 1

Semifinales

  • Rep. Checa 2 - Paraguay 0
  • España 6 - Grecia 2

La final entre checos y españoles será este viernes a las 11 hora argentina.

Cómo se juega el Mundial Sub 15

  • Futbolistas nacidos en 2011 o 2012,.
  • 8 jugadores contra 8.
  • Canchas de menor dimensión de 68 x 47m.
  • Arcos reglamentarios de 7.32 x 2.44m.
  • Dos tiempos de 20 minutos.
  • Se juega en solo 9 días.
  • Todos los partidos se transmiten en vivo a través de DAZN.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas