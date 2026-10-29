Un triunfo y una derrota de la Selección argentina en el Mundial Sub 15 que ya tiene a sus finalistas

La Selección argentina sumó un triunfo y una derrota en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán y no podrá terminar en lo más alto del Grupo B de la competencia que finaliza este viernes.
La Selección argentina sumó un triunfo y una derrota en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán
La Selección argentina sumó un triunfo y una derrota en el Mundial Sub 15 que se juega en Azerbaiyán y no podrá terminar en lo más alto del Grupo B de la competencia que finaliza este viernes.
El conjunto nacional inició la jornada venciendo a Croacia 4 a 1 con goles de Elías Torres (2), Camilo Lacherra y Nicolás Losavio y luego cayó 3 a 1 frente a Portugal pese al tanto marcado por Joaquín Reinoso.
La despedida del equipo dirigido por Adrián Gallará será este viernes a las 3.15 hora argentina frente a Senegal.
La Selección argentina Sub 15 perdió en el debut con Argelia (1-0), luego acumuló 7 victorias consecutivas ante China Taipei (1-0), Omán (5-1), Surinam (3-0) y Malaui (4-2), todas por la fase de grupos. Ya por el Grupo B batió a Bolivia (4-2), Costa de Marfil (2-1) y Croacia antes de caer frente a Portugal en semifinales.
Todo el programa de partidos del Mundial Sub 15 de la FIFA
Cuartos de final
Semifinales
La final entre checos y españoles será este viernes a las 11 hora argentina.