Un triunfo y una derrota de la Selección argentina en el Mundial Sub 15 que ya tiene a sus finalistas

El conjunto nacional inició la jornada venciendo a Croacia 4 a 1 con goles de Elías Torres (2), Camilo Lacherra y Nicolás Losavio y luego cayó 3 a 1 frente a Portugal pese al tanto marcado por Joaquín Reinoso.

La Selección argentina quedó fuera de la final B del Mundial Sub 15.

La despedida del equipo dirigido por Adrián Gallará será este viernes a las 3.15 hora argentina frente a Senegal.