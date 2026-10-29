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Pese a su amor por River

Inesperado guiño a Boca: la contundente predicción de Teo Gutiérrez en la Sudamericana

Pese a su glorioso pasado en Núñez, el atacante contó que su hermano es de Boca y dejó una sentencia que nadie esperaba sobre la final del torneo internacional

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Teo Gutiérrez eligió a su campeón para el certamen internacional.

Teo Gutiérrez eligió a su campeón para el certamen internacional.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se disputará en Barranquilla, Colombia, ciudad natal de Teo Gutiérrez, ex figura de River donde ganó - casi - todo. Al ser consultado sobre quién se quedará con el segundo certamen más importante del continente, el delantero no dudó en elegir al Xeneize y sorprendió a propios y extraños.

Aunque mantiene una estrecha relación con los hinchas del Millonario, el colombiano explicó los motivos de su elección y abrió el debate en las redes sociales.

Teo Guti&eacute;rrez eligi&oacute; a Boca a pesar de su amor por River.

Teo Gutiérrez eligió a Boca a pesar de su amor por River.

Teo Gutiérrez eligió a Boca como campeón de la Copa Sudamericana

En un ping-pong de preguntas y respuestas con Andrea Duque Londoño, a Teo Gutiérrez le consultaron quién ganaría la final de la Copa Sudamericana, y el delantero dejó de lado las chicanas y la mufa para asegurar: "Sin dudas, lo veo coronarse campeón porque en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca."

Mi hermano es hincha de Boca y algunos amigos son hinchas de Boca. Mi hermano es hincha de Boca y algunos amigos son hinchas de Boca.

"La verdad que Barranquilla tiene una caravana de hinchas de Boca muy grande. Pasan por un muy buen momento y son un gran equipo", analizó el delantero de Junior.

Boca gan&oacute; en Brasil y ahora busca repetir el resultado en Colombia.

Boca ganó en Brasil y ahora busca repetir el resultado en Colombia.

¿Cuándo juega Boca vs. Atlético Mineiro?

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla albergará la gran definición de la Copa Sudamericana: Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en una final a partido único el próximo sábado 21 de noviembre.

El Xeneize viene de eliminar al Vasco da Gama en el Maracaná con un global de 3 a 2 mientras que el Gallo superó por el mismo marcador a Montevideo City Torque.

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