Inesperado guiño a Boca: la contundente predicción de Teo Gutiérrez en la Sudamericana

Aunque mantiene una estrecha relación con los hinchas del Millonario, el colombiano explicó los motivos de su elección y abrió el debate en las redes sociales.

Teo Gutiérrez eligió a Boca a pesar de su amor por River.

Teo Gutiérrez eligió a Boca como campeón de la Copa Sudamericana

En un ping-pong de preguntas y respuestas con Andrea Duque Londoño, a Teo Gutiérrez le consultaron quién ganaría la final de la Copa Sudamericana, y el delantero dejó de lado las chicanas y la mufa para asegurar: "Sin dudas, lo veo coronarse campeón porque en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca."