Inesperado guiño a Boca: la contundente predicción de Teo Gutiérrez en la Sudamericana

Mi hermano es hincha de Boca y algunos amigos son hinchas de Boca. Mi hermano es hincha de Boca y algunos amigos son hinchas de Boca.
"La verdad que Barranquilla tiene una caravana de hinchas de Boca muy grande. Pasan por un muy buen momento y son un gran equipo", analizó el delantero de Junior.
Boca ganó en Brasil y ahora busca repetir el resultado en Colombia.
¿Cuándo juega Boca vs. Atlético Mineiro?
El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla albergará la gran definición de la Copa Sudamericana: Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en una final a partido único el próximo sábado 21 de noviembre.
El Xeneize viene de eliminar al Vasco da Gama en el Maracaná con un global de 3 a 2 mientras que el Gallo superó por el mismo marcador a Montevideo City Torque.