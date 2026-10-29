Glorioso 29 de octubre: se cumplen tres años del ascenso de Independiente Rivadavia a la Primera División

Parece increíble pensar que apenas pasaron tres años de aquella tarde histórica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Cambió mucho la vida de Independiente Rivadavia desde aquel 29 de octubre de 2023.
Independiente Rivadavia cumple tres años de su ascenso a la Primera División luego de vencer a Almirante Brown en Córdoba
Parece increíble pensar que apenas pasaron tres años de aquella tarde histórica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Cambió mucho la vida de Independiente Rivadavia desde aquel 29 de octubre de 2023.
Ese día, la Lepra se coronó campeón ante Almirante Brown por la Primera Nacional y consiguió el glorioso ascenso a la Primera División. La historia que el club escribiría después sería insigne: campeón de la Copa Argentina 2025, llegó octavos de final de la Copa Libertadores en su año debut, y obtuvo una aplastante victoria sobre su clásico rival del Parque en el reencuentro de ambos en la máxima categoría.
Fue una tarde calurosa en Córdoba, más de 20 mil almas viajaron a alentar a Independiente Rivadavia ese 29 de octubre en el Kempes. Una tarde eterna que los hinchas azules jamás olvidarán. Se jugaron 120 minutos y la ilusión caminó por las almas leprosas hasta la noche, cuando se dio el esperado final. El bendito final.
Luego de 90 minutos muy disputados, el árbitro Nicolás Ramírez pitó el final del tiempo regular y determinó que el partido tendría que ir a tiempo suplementario. Los nervios para el pueblo azul se acrecentaron ante la impaciencia de saber si el equipo lograría el sueño tan esperado.
El primer tiempo de adición tuvo una chance del Turco Ham sobre el travesaño que le negó el grito de gol a los hinchas de Independiente Rivadavia. Ya en la segunda parte, Braian Sánchez y Victorio Ramis cambiarían la historia para siempre.
El goleador (de ayer y hoy), Álex Arce, debió salir (había llegado con lo justo tras una lesión), y le dio paso a Victorio Ramis, quien luego se inmortalizaría para siempre en el alma Azul. Con aquella definición -tras el primer gol de Papelito Sánchez-, el Pipe sentenciaría un año reñido pero glorioso para la Lepra.
Los héroes regresaron de Córdoba un día después y Mendoza fue una fiesta. Las calles se llenaron de hinchas que, en caravana, fueron a recibir a los campeones que habían logrado el ascenso que devolvió al club a la máxima categoría luego de 41 años.
Matías Reali, que era habitual titular, no pudo jugar la final porque llegó al límite de amarillas en el último partido de la fase regular ante Deportivo Maipú (donde marcó el gol que le dio a la Lepra el pase a la final)
Darío Franco (hoy DT de Gimnasia y Esgrima) era el entrenador de la Fragata en aquel entonces;
Braian Sánchez fue expulsado inmediatamente después del gol sacarse la camiseta en el festejo y recibir la segunda amarilla en el partido
Nicolás Ramírez fue el árbitro que dirigió aquella final, el mismo que fue juez en la final de la Copa Argentina que Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors
Almirante Brown: Ramiro Martínez; Marcos Enrique, Agustín Dattola, Alan Barrionuevo, Jonathan Zacaría; Mariano Santiago, Juan Manuel Vázquez, Leandro Guzmán, Ulises Abreliano; Martín Batallini y Nazareno Bazán.
Independiente Rivadavia: Maximiliano Gagliardo; Mauro Maidana, Francisco Petrasso, Franco Romero, Juan Manuel Elordi y Luciano Abecasis; Jonás Aguirre, Ezequiel Ham y Maximiliano González; Alejo Distaulo y Alex Arce.