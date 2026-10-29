Glorioso 29 de octubre: se cumplen tres años del ascenso de Independiente Rivadavia a la Primera División

Luego de 90 minutos muy disputados, el árbitro Nicolás Ramírez pitó el final del tiempo regular y determinó que el partido tendría que ir a tiempo suplementario. Los nervios para el pueblo azul se acrecentaron ante la impaciencia de saber si el equipo lograría el sueño tan esperado.

Luciano Abecasis y Francisco Petrasso fundidos en un abrazo tras el pitazo final.

El primer tiempo de adición tuvo una chance del Turco Ham sobre el travesaño que le negó el grito de gol a los hinchas de Independiente Rivadavia. Ya en la segunda parte, Braian Sánchez y Victorio Ramis cambiarían la historia para siempre.

El goleador (de ayer y hoy), Álex Arce, debió salir (había llegado con lo justo tras una lesión), y le dio paso a Victorio Ramis, quien luego se inmortalizaría para siempre en el alma Azul. Con aquella definición -tras el primer gol de Papelito Sánchez-, el Pipe sentenciaría un año reñido pero glorioso para la Lepra.

Los héroes regresaron de Córdoba un día después y Mendoza fue una fiesta. Las calles se llenaron de hinchas que, en caravana, fueron a recibir a los campeones que habían logrado el ascenso que devolvió al club a la máxima categoría luego de 41 años.

Elordi abrazado a Braian Sánchez tras el final del partido y la concreción del ascenso a la Primera División.

Algunos detalles de aquel partido

Matías Reali, que era habitual titular, no pudo jugar la final porque llegó al límite de amarillas en el último partido de la fase regular ante Deportivo Maipú (donde marcó el gol que le dio a la Lepra el pase a la final)

Darío Franco (hoy DT de Gimnasia y Esgrima) era el entrenador de la Fragata en aquel entonces;

Braian Sánchez fue expulsado inmediatamente después del gol sacarse la camiseta en el festejo y recibir la segunda amarilla en el partido

Nicolás Ramírez fue el árbitro que dirigió aquella final, el mismo que fue juez en la final de la Copa Argentina que Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors

Formaciones de Independiente Rivadavia vs Almirante Brown en la final de la Primera Nacional 2023

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Marcos Enrique, Agustín Dattola, Alan Barrionuevo, Jonathan Zacaría; Mariano Santiago, Juan Manuel Vázquez, Leandro Guzmán, Ulises Abreliano; Martín Batallini y Nazareno Bazán.

Independiente Rivadavia: Maximiliano Gagliardo; Mauro Maidana, Francisco Petrasso, Franco Romero, Juan Manuel Elordi y Luciano Abecasis; Jonás Aguirre, Ezequiel Ham y Maximiliano González; Alejo Distaulo y Alex Arce.