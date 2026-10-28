Juan Pablo Cozzani volvió a ser héroe en los penales y Platense es finalista de la Copa Argentina

Luego, en los penales, el equipo dirigido por Julio César Falcioni anotó a través de Canelo, Granillo, Ferreyra y Godoy, pero Cozzani detuvo el penal ejecutado por Compagnucci y el conjunto tucumano no pudo volver a la final de la Copa Argentina instancia en la que ya había estado en la edición 2017.

Platense va por otra estrella

Platense, que en los últimos años se acostumbró a pelear por cosas importantes, marcó a través de Lagos, Zapiola, Sepúlveda, Vázquez y Mainero para obtener el pasaje a otra final en la que buscará ante Boca o Banfield (en Córdoba el 2 de diciembre) su segunda estrella después de la conseguida en el Torneo Apertura 2025 ante Huracán.

El elenco de Vicente López que este año alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores eliminó en su camino a la final de la Copa Argentina 2026 a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán.