Messi volvió a ser titular y el Inter Miami rescató un punto frente a Cincinnati por la MLS

Lionel Messi fue titular, pero el Inter Miami apenas pudo empatar como local y sobre la hora frente a Cincinnati en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).
Con Lionel Messi de titular el Inter Miami igualó sobre la hora frente a Cincinnati en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).
Lionel Messi fue titular, pero el Inter Miami apenas pudo empatar como local y sobre la hora frente a Cincinnati en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).
Tras un primer tiempo sin goles, Luis Suárez abrió el marcador para el Inter y en los últimos 10' llegaron las emociones porque la visita lo dio vuelta con tantos del francés Kenji Mboma Dem y Samuel Gidi, y en el cierre llegó el 2 a 2 definitivo anotado por el brasileño Riquelme Filipi.
Messi, amonestado, fue titular junto a otros argentinos como Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame. También en el once inicial estuvieron el uruguayo Suárez y el brasileño Casemiro.
El resultado sostiene al Inter en el tercer puesto de la Conferencia Este de la MLS con 56 puntos en 32 partidos gracias a una campaña de 15 victorias, 11 empates y 6 caídas.
Con solo dos partidos por jugar el equipo del Kily González supera por 4 puntos a Chicago Fire (52) y aún puede ser segundo porque está a solo dos unidades de New England (58) y lejos del puntero Nashville (71).
Justamente el próximo domingo 1 de noviembre la franquicia de la Florida visitará en Boston a New England y cerrará su participación en la temporada regular el sábado 7 recibiendo a Charlotte.