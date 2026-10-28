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Messi volvió a ser titular y el Inter Miami rescató un punto frente a Cincinnati por la MLS

Con Lionel Messi de titular el Inter Miami igualó sobre la hora frente a Cincinnati en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi no pudo darle el triunfo a su equipo.

Messi no pudo darle el triunfo a su equipo.

Lionel Messi fue titular, pero el Inter Miami apenas pudo empatar como local y sobre la hora frente a Cincinnati en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).

Tras un primer tiempo sin goles, Luis Suárez abrió el marcador para el Inter y en los últimos 10' llegaron las emociones porque la visita lo dio vuelta con tantos del francés Kenji Mboma Dem y Samuel Gidi, y en el cierre llegó el 2 a 2 definitivo anotado por el brasileño Riquelme Filipi.

Messi fue titular en el empate del Inter Miami ante Cincinnati.

Messi fue titular en el empate del Inter Miami ante Cincinnati.

Messi, amonestado, fue titular junto a otros argentinos como Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame. También en el once inicial estuvieron el uruguayo Suárez y el brasileño Casemiro.

El resultado sostiene al Inter en el tercer puesto de la Conferencia Este de la MLS con 56 puntos en 32 partidos gracias a una campaña de 15 victorias, 11 empates y 6 caídas.

Inter Miami todavía puede ser segundo en el Este

Con solo dos partidos por jugar el equipo del Kily González supera por 4 puntos a Chicago Fire (52) y aún puede ser segundo porque está a solo dos unidades de New England (58) y lejos del puntero Nashville (71).

Justamente el próximo domingo 1 de noviembre la franquicia de la Florida visitará en Boston a New England y cerrará su participación en la temporada regular el sábado 7 recibiendo a Charlotte.

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