Messi volvió a ser titular y el Inter Miami rescató un punto frente a Cincinnati por la MLS

Tras un primer tiempo sin goles, Luis Suárez abrió el marcador para el Inter y en los últimos 10' llegaron las emociones porque la visita lo dio vuelta con tantos del francés Kenji Mboma Dem y Samuel Gidi, y en el cierre llegó el 2 a 2 definitivo anotado por el brasileño Riquelme Filipi.

Messi fue titular en el empate del Inter Miami ante Cincinnati.

Messi, amonestado, fue titular junto a otros argentinos como Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame. También en el once inicial estuvieron el uruguayo Suárez y el brasileño Casemiro.