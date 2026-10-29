La dura advertencia de Javier Castrilli para el Superclásico: "Puede terminar en un escándalo"

En la misma línea analizó la situación del arbitraje argentino: "Lamentablemente, el arbitraje argentino se encuentra atravesando uno de los peores momentos de toda su historia. La pérdida de su credibilidad, producto de un sistema de premios y castigos que llevó a ocupar sitiales de privilegio a personas que no se encuentran capacitadas para la función a nivel profesional, hace que se encuentre sumergido en una crisis de carácter estructural por el tiempo que llevan sus deficiencias sin solución de continuidad".

"La utilización del arbitraje como forma de construir poder por parte de quienes lo detentan en AFA, sometiendo a la coacción constante a sus opositores circunstanciales, es la razón fundamental por la cual se fue perdiendo dicha credibilidad. Por las características naturales que tiene el arbitraje, esa pérdida es determinante para que, aun a los árbitros confiables, les resulte muy difícil salir airosos de sus altibajos", agregó el experimentado ex árbitro en diálogo con BolaVip.

Además, profundizó en por qué el Superclásico puede traer cola: "En este contexto, un partido como el Boca vs. River puede finalizar en un escándalo porque jugadores y técnicos ya no creen en la capacidad de los árbitros".

"Cualquier controversia puede convertirse en la chispa que dispare una explosión. A su vez, la designación de Silvio Trucco para el VAR no es la mejor decisión, ya que su trayectoria no ofrece ninguna garantía de seguridad jurídica en la revisión del juego", concluyó de manera polémica Javier Castrilli.

Castrilli tiene en su haber cinco Superclásicos oficiales.

El historial de Javier Castrilli en los Superclásicos oficiales