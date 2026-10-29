La Liga Profesional aprobó el cambio de los torneos para el 2027 y River fue el único que votó en contra

También se descartó por amplia mayoría la idea de que el tercero de la Tabla Anual vaya a la Copa Sudamericana y el noveno juegue la la Fase 2 de la Copa Libertadores. Esto se había planteado después de que Godoy Cruz en 2024, Boca en 2025 y Argentinos Juniors en 2026 hayan perdido esa eliminatoria y quedaron sin la posibilidad de jugar ninguna copa.

Detalles de los torneos de AFA para 2027

Se mantendrán los 30 equipos, sin zonas y se pasará a jugar todos contra todos, con doble clásico y 30 fechas a lo largo del año,

Las semifinales y finales del Torneo Apertura y Clausura se disputarán en estadio neutral, según pudo confirmar

El campeonato comenzará el 24 de enero.

Al llegar a la fecha 15, los 16 primeros jugarán playoffs a partido único para definir al primer campeón.

Al finalizar las 30 jornadas, se consagrará un segundo campeón por la tabla anual.

Entre las fechas 16 y 30 se confeccionará una nueva tabla y los 16 mejores de esa segunda rueda jugarán otro playoff para definir al campeón del Clausura.

Los tres campeones, el ganador de la Copa Argentina y el segundo y tercero de la tabla anual clasificarán a la Libertadores 2028.

Del cuarto al noveno de la tabla anual accederán a la Sudamericana.

Los descensos se mantienen sin cambios: uno por la tabla anual y otro por los promedios.

River fue el único que pidió que haya 20 equipos

Además, el secretario general de la AFA remarcó la postura de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del club de Núñez, quien fue el único que no estuvo de acuerdo con la aprobación del nuevo esquema para la Primera División: “Solamente River planteó la postura de 20 equipos; en la mesa se propuso la moción para saber quién estaría de acuerdo con 10 descensos y, por unanimidad, excepto River, ninguno estaba convencido de fomentar esa cantidad de descensos masivamente”.

RIVER VOTÓ EN CONTRA DEL NUEVO FORMATO A la salida del Comité Ejecutivo de AFA, Cristian Malaspina tomó la palabra y explicó que todos los clubes estuvieron de acuerdo con el nuevo formato para 2027 a excepción de RIVER."Quería 20 equipos y que haya 10 descensos, pero ninguno más estaba convencido", declaró el presidente de Argentinos Juniors.#PelotaParada — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

Por otra parte, contestó ante la posibilidad de que se bajara paulatinamente la cantidad de equipos con el paso de los años y no de una sola tanda: “No se avanzó con la moción al respecto. El fútbol argentino tiene muchos estamentos que seguir discutiendo. Como presidente de Argentinos, no veo un consenso para ir en esa dirección porque es muy difícil votar en contra de los intereses; incluso hay grandes que podrían descender”. Malaspina concluyó que “es difícil volver para atrás”, ya que lo han intentado, pero “fracasaron”.