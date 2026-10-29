El sueño de la Fórmula 1 en Argentina sigue latente: se utilizarán 43.000 toneladas de asfalto

El MotoGP ya tiene fecha, pero el objetivo va más allá: una plaza en la Fórmula 1.

El sueño de la Fórmula 1 está vigente

Tras varias semanas de rigurosos ensayos preliminares, las tareas de pavimentación se pusieron en marcha formalmente en la recta opuesta del circuito. Con el objetivo de garantizar una adherencia perfecta y verificar la durabilidad del material, los especialistas utilizaron las áreas de escape y los sobreanchos de diversas curvas como pistas de prueba para analizar la mezcla asfáltica, calibrar la maquinaria con máxima precisión y capacitar a las cuadrillas a cargo del operativo.

El método implementado sobre la traza responde a una aceitada coordinación logística: tres grupos de operarios avanzan de manera simultánea, colocados uno al lado del otro, para cubrir el ancho completo de la pista en una sola pasada continua. Cada célula de trabajo está integrada por un camión térmico con asfalto caliente, una pavimentadora terminadora y dos rodillos compactadores, alcanzando un despliegue de 12 equipos de gran porte en simultáneo.

El alcance de esta etapa para el deporte motor local fue destacado por las autoridades porteñas. Respecto a la magnitud de los avances, el secretario de Deportes, Fabián Chino Turnes, sostuvo: "El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo".

"Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y esta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo", explicó Turnes.

Argentina debe demostrar que está lista para recibir a la Fórmula 1.

Para que la F1 llegue a Argentina se utilizarán 43 mil toneladas de asfalto

Con las entradas ya a la venta para la cita mundialista de motociclismo en abril, el mítico autódromo de Villa Riachuelo acelera su puesta a punto definitiva. La aplicación de las 43.000 toneladas de asfalto promete no solo dejar la cinta en condiciones para las dos ruedas, sino también otorgarle al país una sólida carta de presentación ante la FIA para demostrar que Buenos Aires está lista para volver a albergar un Gran Premio de Fórmula 1.