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Transformación integral

El sueño de la Fórmula 1 en Argentina sigue latente: se utilizarán 43.000 toneladas de asfalto

El Autódromo Oscar y Juan Galvéz lleva adelante la obra de infraestructura deportiva más ambiciosa de su historia con la intención de recibir la Fórmula 1

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Fórmula 1 puede llegar a la Argentina en 2028.

La Fórmula 1 puede llegar a la Argentina en 2028.

El anhelo de que la Fórmula 1 vuelva a rugir en suelo argentino dio un paso trascendental con el inicio de los trabajos de repavimentación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. En el histórico predio porteño, las obras de infraestructura ingresaron en su fase más ambiciosa y determinante, una transformación estructural integral.

Aunque la confirmación del retorno del MotoGP - pautado del 9 al 11 de abril tras 28 años de espera - funciona como el catalizador inmediato de estas reformas, la meta de fondo va mucho más allá.

Las autoridades y la dirigencia deportiva apuntan a reposicionar a la Ciudad de Buenos Aires dentro de la élite de los circuitos internacionales, manteniendo vivo el gran objetivo de recuperar una plaza en el calendario de la máxima categoría.

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El MotoGP ya tiene fecha, pero el objetivo va más allá: una plaza en la Fórmula 1.

El sueño de la Fórmula 1 está vigente

Tras varias semanas de rigurosos ensayos preliminares, las tareas de pavimentación se pusieron en marcha formalmente en la recta opuesta del circuito. Con el objetivo de garantizar una adherencia perfecta y verificar la durabilidad del material, los especialistas utilizaron las áreas de escape y los sobreanchos de diversas curvas como pistas de prueba para analizar la mezcla asfáltica, calibrar la maquinaria con máxima precisión y capacitar a las cuadrillas a cargo del operativo.

El método implementado sobre la traza responde a una aceitada coordinación logística: tres grupos de operarios avanzan de manera simultánea, colocados uno al lado del otro, para cubrir el ancho completo de la pista en una sola pasada continua. Cada célula de trabajo está integrada por un camión térmico con asfalto caliente, una pavimentadora terminadora y dos rodillos compactadores, alcanzando un despliegue de 12 equipos de gran porte en simultáneo.

El alcance de esta etapa para el deporte motor local fue destacado por las autoridades porteñas. Respecto a la magnitud de los avances, el secretario de Deportes, Fabián Chino Turnes, sostuvo: "El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo".

"Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y esta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo", explicó Turnes.

Argentina debe demostrar que est&aacute; lista para recibir a la F&oacute;rmula 1.

Argentina debe demostrar que está lista para recibir a la Fórmula 1.

Para que la F1 llegue a Argentina se utilizarán 43 mil toneladas de asfalto

Con las entradas ya a la venta para la cita mundialista de motociclismo en abril, el mítico autódromo de Villa Riachuelo acelera su puesta a punto definitiva. La aplicación de las 43.000 toneladas de asfalto promete no solo dejar la cinta en condiciones para las dos ruedas, sino también otorgarle al país una sólida carta de presentación ante la FIA para demostrar que Buenos Aires está lista para volver a albergar un Gran Premio de Fórmula 1.

  • Primera capa (base): mezcla AM3 - AC19, de 8 centímetros de espesor (actualmente en ejecución).
  • Segunda capa (intermedia): mezcla AM3 - AC12, de 5 centímetros de espesor.
  • Tercera capa (rodamiento): mezcla HIMA - AC12, de 4 centímetros de espesor, que constituirá la superficie final sobre la que circularán los vehículos.

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