Stéfano Di Carlo contra la AFA: "River está con la guardia alta hace más de una década"

Seguidamente, Di Carlo involucró a Claudio Tapia en las designaciones de las ternas arbitrales: “La responsabilidad es del presidente de AFA. Hay que mirar para arriba. La responsabilidad en cuanto a la transparencia y la competencia en general está puesta ahí”.

"TENEMOS LA GUARDIA ALTA HACE UNA DÉCADA"La contundente respuesta de Stefano Di Carlo al ser consultado por los arbitrajes del fútbol argentino de cara al Superclásico. https://t.co/1nDt8uTucA — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2026

Horas antes de su ponencia con los medios, River participó de la Comisión Directiva de AFA y fue el único equipo que votó en contra de los cambios en el formato del torneo argentino. También pidió que se reduzcan los equipos de manera gradual hasta llegar a 20.

Di Carlo negó que River haya pedido 10 descensos

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto porque es un cambio que es cosmético. Es una mejora, genera una leve mejora y de hecho es increíble por qué no fue así hace tres años” explicó Di Carlo. Asimismo, profundizó: “Más allá de eso, no resuelve el problema de fondo”.

"RIVER NO PIDIÓ LOS 10 DESCENSOS" A la salida del Monumental, STEFANO DI CARLO tomó la palabra y explicó por qué el Millonario votó en contra del nuevo formato del torneo."Expresamos que no acompañamos el proyecto. Hay un cambio, pero es increíble por qué no se hizo antes", dijo el presidente.#TNTFútbol: @maxigrillo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

Por otro lado, Di Carlo aclaró que desde River no pidieron que haya diez descensos en una sola temporada. Al respecto, dijo: “No se ha planteado del lado de River los diez descensos directos, ni todo eso que se dijo. Obviamente hay que construir un camino, lo estamos haciendo junto a Estudiantes. Lo presentamos para ir haciendo algo gradual, más formal”.

River se bajó de la conferencia del Superclásico

En la semana previa al Superclásico contra Boca, River tomó una serie de medidas para demostrar inconformidad con la AFA y los árbitros. En primer lugar, desde las cuentas oficiales del club publicaron la terna arbitral completa (lideradas por Nicolás Ramírez y Silvio Trucco en el VAR), con fotos de los referís.

Dicha práctica fue implementada por primera vez en las redes sociales del club, en un intento de “marcar la cancha” tras una serie de decisiones arbitrales que entienden que fueron adversas. Ahora, River decidió no mandar a ningún jugador a la conferencia de prensa conjunta que organiza la AFA en la previa al Superclásico.