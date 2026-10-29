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Stéfano Di Carlo contra la AFA: "River está con la guardia alta hace más de una década"

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, cargó contra la AFA y afirmó que su club está "con la guardia alta desde hace más de una década”.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Di Carlo habló en medio del conflicto con la AFA.

Di Carlo habló en medio del conflicto con la AFA.

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, cargó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Estamos en situación de guardia alta desde hace más de una década”. El dirigente también explicó por qué votó en contra del nuevo formato del torneo argentino aprobado en Consejo Directivo.

“Muchas veces se confunde y pareciera que esto es nuevo. Yo y la mayor parte del equipo de la dirigencia actual estamos hace 13 años. Estamos en una situación de guardia alta desde hace más de una década. No es nuevo, sabemos como administrarlo”, dijo el mandatario del club de Núñez.

Di Carlo y River están en un mal momento de su relación con la AFA.

Di Carlo y River están en un mal momento de su relación con la AFA.

A la salida del estadio Monumental, Di Carlo habló con los medios desde un auto. Y también tocó el tema del arbitraje y cómo se vive en el “Millonario”. Al respecto, dijo: “Entendemos la preocupación del hincha de River con el arbitraje y nosotros creemos que hay gente muy lógica y profesional”.

Seguidamente, Di Carlo involucró a Claudio Tapia en las designaciones de las ternas arbitrales: “La responsabilidad es del presidente de AFA. Hay que mirar para arriba. La responsabilidad en cuanto a la transparencia y la competencia en general está puesta ahí”.

Horas antes de su ponencia con los medios, River participó de la Comisión Directiva de AFA y fue el único equipo que votó en contra de los cambios en el formato del torneo argentino. También pidió que se reduzcan los equipos de manera gradual hasta llegar a 20.

Di Carlo negó que River haya pedido 10 descensos

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto porque es un cambio que es cosmético. Es una mejora, genera una leve mejora y de hecho es increíble por qué no fue así hace tres años” explicó Di Carlo. Asimismo, profundizó: “Más allá de eso, no resuelve el problema de fondo”.

Por otro lado, Di Carlo aclaró que desde River no pidieron que haya diez descensos en una sola temporada. Al respecto, dijo: “No se ha planteado del lado de River los diez descensos directos, ni todo eso que se dijo. Obviamente hay que construir un camino, lo estamos haciendo junto a Estudiantes. Lo presentamos para ir haciendo algo gradual, más formal”.

River se bajó de la conferencia del Superclásico

En la semana previa al Superclásico contra Boca, River tomó una serie de medidas para demostrar inconformidad con la AFA y los árbitros. En primer lugar, desde las cuentas oficiales del club publicaron la terna arbitral completa (lideradas por Nicolás Ramírez y Silvio Trucco en el VAR), con fotos de los referís.

Dicha práctica fue implementada por primera vez en las redes sociales del club, en un intento de “marcar la cancha” tras una serie de decisiones arbitrales que entienden que fueron adversas. Ahora, River decidió no mandar a ningún jugador a la conferencia de prensa conjunta que organiza la AFA en la previa al Superclásico.

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