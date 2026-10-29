Godoy Cruz vs. Almirante Brown, en el Feliciano Gambarte: lo que hay que saber de un partido clave

Pablo De Muner mantendría ante Almirante Brown, el mismo equipo que viene de golear a Mitre.

Al equipo dirigido por Pablo De Muner se lo nota con mucha confianza para encarar la última fecha del torneo y conseguir el pasaje a la final por el primer ascenso.

Caso contrario se quedará con el segundo puesto de la Zona A y jugará en el Reducido, con ventaja deportiva, ante el octavo de la Zona B que hoy es Colegiales.

Martín Pino es el goleador de Godoy Cruz y la Primera Nacional.

La probable formación de Godoy Cruz para jugar con Almirante Brown

La probable formación que definirá el entrenador Pablo De Muner sería con los mismos once jugadores que vienen de ganarle a Mitre, en Santiago del Estero.

En definitiva estos serían los titulares: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Vicente Poggi y Felipe Cairus y Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino.

Venta y canje de entrada para los hinchas de Godoy Cruz

Por intermedio de sus canales oficiales de comunicación, Godoy Cruz informó que el canje y la compra de tickets adicionales se realizan a través del sitio bodegueros.ar.

El Tomba entrenó en el Gambarte, pensando en el choque ante Almirante Brown.

Todos los socios con la cuota al día deben seleccionar obligatoriamente el sector al que asistirán para poder ingresar al estadio. También deben hacerlo los menores de 3 a 7 años y los socios Pleno Infantil y Bodeguero Menor. Sólo quienes tengan abono por todo el torneo no deben realizar este procedimiento.

A su vez, la institución resaltó que los socios Bodegueros y Plenos podrán comprar, a través de la app, una entrada para un acompañante en el mismo sector.

Por otra parte, las puertas del estadio Feliciano Gambarte se abrirán a las 13.30 del sábado, no se permitirá el ingreso de paraguas con punta metálica y tampoco de banderas grandes ni de las que tengan de palo de madera. Solo podrán ingresar con banderas con tubo de plástico y de hasta 1 metro de largo.