Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 29 de octubre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua de hasta 18 horas: qué zonas del AMBA podrían quedarse sin servicio
Se realizará un nuevo operativo de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste y Sur del AMBA y habrá un corte de agua
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Corte de agua de hasta 18 horas: qué zonas de Buenos Aires están afectadas
Con el propósito de asegurar el correcto estado del sistema de distribución de agua potable, AySa sigue con el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2026. En este sentido, podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 hs del jueves 29 de octubre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de:
- La Matanza
- Lomas de Zamora
- Esteban Echeverría
- Ezeiza
- Lanús
- Avellaneda
- Algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estas acciones para verificar que el río subterráneo se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Constitución, Floresta y La Matanza, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste y sur del AMBA. Sin embargo, el servicio se normalizara una vez que terminen los arreglos.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.
En pocas palabras
- Corte de agua: se anuncia un operativo de Inspección de Ríos Subterráneos que afectará varias zonas del AMBA.
- Servicio afectado: el corte de agua será de hasta 18 horas, comenzando el jueves 29 de octubre de 2026 por la noche.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua y usarla solo para necesidades básicas durante la interrupción del servicio.