Corte de agua de hasta 18 horas: qué zonas del AMBA podrían quedarse sin servicio

La Matanza

Lomas de Zamora

Esteban Echeverría

Ezeiza

Lanús

Avellaneda

Algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se pide a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

Estas acciones para verificar que el río subterráneo se encuentre en óptimas condiciones para su funcionamiento modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Constitución, Floresta y La Matanza, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste y sur del AMBA. Sin embargo, el servicio se normalizara una vez que terminen los arreglos.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.