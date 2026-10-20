Corte de agua: por la renovación de dos válvulas se verá afectado el servicio por más de 15 horas

Estas tareas se realizarán sobre las Líneas 9 y 10, dos grandes conductos de 1.100 mm de diámetro que transportan el agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto.

Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio a los usuarios. Sin embargo, debido a las maniobras necesarias para llevar adelante la intervención, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 hs del martes 20 de octubre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunos barrios norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se normalizará de manera progresiva.

La empresa solicita a los usuarios que hagan un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.