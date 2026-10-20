Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este martes 20 de octubre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua: por la renovación de dos válvulas se verá afectado el servicio por más de 15 horas
Este martes hay un trabajo de renovación de dos válvulas esclusas en conductos maestros de agua potable y puede haber un corte de agua hasta mañana
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Se renovarán dos válvulas centenarias en la Ciudad de Buenos Aires y hay un corte de agua
Este martes 20 de octubre se llevará adelante un importante trabajo de renovación de dos válvulas esclusas en conductos maestros de agua potable, ubicados en el barrio porteño de Villa Urquiza.
Estas tareas se realizarán sobre las Líneas 9 y 10, dos grandes conductos de 1.100 mm de diámetro que transportan el agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto.
Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio a los usuarios. Sin embargo, debido a las maniobras necesarias para llevar adelante la intervención, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 hs del martes 20 de octubre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunos barrios norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se normalizará de manera progresiva.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.
En pocas palabras
- Corte de agua: se verá afectado el servicio por más de 15 horas en Buenos Aires.
- Trabajos de renovación: se reemplazarán dos válvulas exclusas en conductos maestros de agua potable.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y usarla solo para higiene básica ante la interrupción del servicio.