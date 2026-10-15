Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de hoy jueves 14 de octubre de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo.
A partir de este jueves los cortes de agua afectan el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora
Las empresas encargadas del funcionamiento del servicio potable en Buenos Aires informaron cortes de agua. Los detalles
Además Agua y Saneamientos Argentinos S.A. también anunció un corte de agua a partir de este jueves hasta la tarde del viernes 16.
A partir de este jueves los cortes de agua afectan el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora
Durante el viernes 16, se realizarán las tareas de reacondicionamiento sobre el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen - Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación de este conducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC). Los trabajos se ejecutarán en calle Brandsen, en el tramo comprendido entre San Martín y Dorrego.
Para garantizar el progreso y seguridad de lo programado, desde las 00:00 del jueves se realizan maniobras sobre la red de agua que ocasionarán baja presión y/o falta de suministro de agua en el centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.
Por otro lado, AYSA avanza con el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste y Sur del AMBA. Estas acciones modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Constitución, Floresta y La Matanza, por lo que el normal funcionamiento del servicio de agua potable podría verse afectado desde las 22:00 hs del jueves 15 de octubre, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente, en algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Avellaneda y en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
El propósito de estos trabajos es mejorar la eficiencia del servicio y asegurar los estándares de calidad en la red de distribución de agua potable.
Qué hacer ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
En pocas palabras
- Cortes de agua: ABSA y AYSA anuncian interrupciones del servicio en Buenos Aires y AMBA a partir del jueves 14.
- Zonas afectadas: se verán impactados el centro y macrocentro de Buenos Aires, y localidades del Oeste y Sur del AMBA.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y priorizar su uso para consumo e higiene básica.