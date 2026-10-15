A partir de este jueves los cortes de agua afectan el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora

Para garantizar el progreso y seguridad de lo programado, desde las 00:00 del jueves se realizan maniobras sobre la red de agua que ocasionarán baja presión y/o falta de suministro de agua en el centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Continúan los operativos que involucran la red troncal de distribución de agua potable para garantizar la calidad del servicio.

Por otro lado, AYSA avanza con el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste y Sur del AMBA. Estas acciones modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Constitución, Floresta y La Matanza, por lo que el normal funcionamiento del servicio de agua potable podría verse afectado desde las 22:00 hs del jueves 15 de octubre, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente, en algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Avellaneda y en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El propósito de estos trabajos es mejorar la eficiencia del servicio y asegurar los estándares de calidad en la red de distribución de agua potable.

Qué hacer ante un corte de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.