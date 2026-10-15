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A partir de este jueves los cortes de agua afectan el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora

Las empresas encargadas del funcionamiento del servicio potable en Buenos Aires informaron cortes de agua. Los detalles

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
A partir de este jueves los cortes de agua afectan el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora
A partir de este jueves los cortes de agua afectan el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de hoy jueves 14 de octubre de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo.

Además Agua y Saneamientos Argentinos S.A. también anunció un corte de agua a partir de este jueves hasta la tarde del viernes 16.

A partir de este jueves los cortes de agua afectan el funcionamiento del servicio: a dónde y a qué hora

Villa Mitre y Tiro Federal: hay trabajos programados en la red de agua.

Villa Mitre y Tiro Federal: hay trabajos programados en la red de agua.

Durante el viernes 16, se realizarán las tareas de reacondicionamiento sobre el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen - Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación de este conducto que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC). Los trabajos se ejecutarán en calle Brandsen, en el tramo comprendido entre San Martín y Dorrego.

Para garantizar el progreso y seguridad de lo programado, desde las 00:00 del jueves se realizan maniobras sobre la red de agua que ocasionarán baja presión y/o falta de suministro de agua en el centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Contin&uacute;an los operativos que involucran la red troncal de distribuci&oacute;n de agua potable para garantizar la calidad del servicio.&nbsp;

Continúan los operativos que involucran la red troncal de distribución de agua potable para garantizar la calidad del servicio.

Por otro lado, AYSA avanza con el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos en el Oeste y Sur del AMBA. Estas acciones modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Constitución, Floresta y La Matanza, por lo que el normal funcionamiento del servicio de agua potable podría verse afectado desde las 22:00 hs del jueves 15 de octubre, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente, en algunas localidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Avellaneda y en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El propósito de estos trabajos es mejorar la eficiencia del servicio y asegurar los estándares de calidad en la red de distribución de agua potable.

Qué hacer ante un corte de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

En pocas palabras

  • Cortes de agua: ABSA y AYSA anuncian interrupciones del servicio en Buenos Aires y AMBA a partir del jueves 14.
  • Zonas afectadas: se verán impactados el centro y macrocentro de Buenos Aires, y localidades del Oeste y Sur del AMBA.
  • Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y priorizar su uso para consumo e higiene básica.
Resumen generado por Thinkindot AI

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