El Quini 6 realiza este miércoles 14 de octubre de 2026 el sorteo 3417, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3417 del miércoles 14 de octubre
- TRADICIONAL
Esperando resultados
- LA SEGUNDA
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- REVANCHA
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- SIEMPRE SALE
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- POZO EXTRA
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¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Resultados Quini 6: Se aguardan los números del sorteo 3417 del miércoles 14 de octubre, con cinco modalidades en juego.
- Pozo Millonario: El juego de azar más popular del país ofrece un pozo millonario para quienes controlen su cartón.
- Cómo Jugar: Se seleccionan seis números entre 00 y 45, con sorteos los miércoles y domingos a las 21:15.
Resumen generado por Thinkindot AI