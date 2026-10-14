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Quini 6: los resultados del sorteo 3417 del miércoles 14 de octubre

Estos son los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3417 del miércoles 14 de octubre

Quini 6: los resultados del sorteo 3417 del miércoles 14 de octubre

El Quini 6 realiza este miércoles 14 de octubre de 2026 el sorteo 3417, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3417 del miércoles 14 de octubre

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Quini 6: los resultados del sorteo 3417 del mi&eacute;rcoles 14 de octubre.

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¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Resultados Quini 6: Se aguardan los números del sorteo 3417 del miércoles 14 de octubre, con cinco modalidades en juego.
  • Pozo Millonario: El juego de azar más popular del país ofrece un pozo millonario para quienes controlen su cartón.
  • Cómo Jugar: Se seleccionan seis números entre 00 y 45, con sorteos los miércoles y domingos a las 21:15.
Resumen generado por Thinkindot AI

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