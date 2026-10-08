Corte de agua: a partir de este jueves se verá afectado el servicio hasta el viernes por la tarde

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 horas de este 8 de octubre, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de:

Vicente López

San Fernando

San Isidro

San Martín

Tres de Febrero

Hurlingham

Ituzaingó

Merlo

Morón

Zona norte de La Matanza

En algunos barrios norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

El servicio se normalizará progresivamente una vez terminados los arreglos.

Se pide hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.