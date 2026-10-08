Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de este jueves 8 de octubre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Corte de agua: a partir de este jueves se verá afectado el servicio hasta el viernes por la tarde
AySA continúa con su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA. Por esta razón hay un corte de agua apartir de este jueves
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Estas acciones, que implican verificar el correcto estado de las cañerías para su funcionamiento, modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Villa Adelina, Saavedra, Tres de Febrero y Morón, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del norte y oeste del AMBA.
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este jueves podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 horas de este 8 de octubre, hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de:
- Vicente López
- San Fernando
- San Isidro
- San Martín
- Tres de Febrero
- Hurlingham
- Ituzaingó
- Merlo
- Morón
- Zona norte de La Matanza
- En algunos barrios norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires.
El servicio se normalizará progresivamente una vez terminados los arreglos.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.
En pocas palabras
- Corte de agua: AySA implementa inspección de ríos subterráneos en el AMBA desde este jueves 8 de octubre.
- Zonas afectadas: el servicio se verá interrumpido en varias localidades del norte y oeste del AMBA y barrios de CABA.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y priorizar su uso para necesidades básicas durante la interrupción del suministro.