Australia lanzó una oferta de US$ 428.000 al año, vivienda y automóvil por trabajar en un puesto esencial en el desierto

El trabajo implicaba una responsabilidad considerable. El profesional debía atender a una población de alrededor de 550 personas y desempeñarse en distintas áreas, desde consultas generales hasta emergencias y atención de adultos mayores. El centro sanitario local reúne servicios de medicina general, urgencias y asistencia para personas mayores.

La oferta consiguió atraer candidatos

La dificultad para cubrir la vacante en medio del desierto no era nueva. Antes de la llegada del médico Adam Louws en 2022, Julia Creek había pasado alrededor de 15 años sin un médico permanente, con profesionales que viajaban para atender a la población durante períodos limitados. Louws decidió marcharse en 2025 para regresar a Brisbane con su familia.

La búsqueda finalmente tuvo resultado. En noviembre de 2025, la cadena pública ABC News informó que la convocatoria había recibido 95 postulaciones de trabajo de distintas partes del mundo. La seleccionada fue Pip Bunting, una médica de Australia especializada en medicina rural, con experiencia en emergencias.