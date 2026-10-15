Con unos 500 habitantes y a siete horas en automóvil de la ciudad importante más cercana, una pequeña localidad del interior de Australia lanzó una oferta laboral que llamó la atención internacional.
Australia lanzó una oferta de US$ 428.000 al año, vivienda y automóvil por trabajar en un puesto esencial en el desierto
La localidad de Julia Creek en Australia busca urgentemente un médico permanente ofreciendo una recompensa de US$428.000 al año, además de alojamiento y un vehículo.
El lugar en pleno desierto es Julia Creek, un pueblo del estado de Queensland. Ubicado en la extensa región interior australiana caracterizada por sus paisajes áridos y altas temperaturas. La propuesta buscaba cubrir una necesidad fundamental para sus habitantes.
Un puesto de trabajo clave para una comunidad pequeña de Australia
Con salario de hasta 470.000 dólares al año, además de vivienda gratuita y automóvil, esta comunidad de Australia buscaba conseguir un médico permanente. La oferta representaba aproximadamente el doble de lo que podía ganar un médico de familia en Brisbane, la capital de Queensland.
El trabajo implicaba una responsabilidad considerable. El profesional debía atender a una población de alrededor de 550 personas y desempeñarse en distintas áreas, desde consultas generales hasta emergencias y atención de adultos mayores. El centro sanitario local reúne servicios de medicina general, urgencias y asistencia para personas mayores.
La oferta consiguió atraer candidatos
La dificultad para cubrir la vacante en medio del desierto no era nueva. Antes de la llegada del médico Adam Louws en 2022, Julia Creek había pasado alrededor de 15 años sin un médico permanente, con profesionales que viajaban para atender a la población durante períodos limitados. Louws decidió marcharse en 2025 para regresar a Brisbane con su familia.
La búsqueda finalmente tuvo resultado. En noviembre de 2025, la cadena pública ABC News informó que la convocatoria había recibido 95 postulaciones de trabajo de distintas partes del mundo. La seleccionada fue Pip Bunting, una médica de Australia especializada en medicina rural, con experiencia en emergencias.
En pocas palabras
- Oferta laboral: Julia Creek, Australia, busca un médico permanente con un sueldo anual de US$428.000.
- Beneficios y contexto: La oferta incluye alojamiento y vehículo, y busca cubrir una necesidad en una localidad desértica de 500 habitantes.
- Resultados: La convocatoria atrajo 95 postulaciones de todo el mundo, seleccionando a Pip Bunting para el puesto.