Qué significa que tu gato se acerque con la cola levantada: la señal oculta revelada por un veterinario

"Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte", detalló Gutiérrez.

Puedes ver como se siente tu gato a través de su cola.

Además, si la punta de la cola de tu gato se curva levemente formando una figura similar a un signo de interrogación, esta conducta suele asociarse con la curiosidad, el entusiasmo y el interés por explorar el entorno o recibir una atención afectuosa.

Confianza y hábitos: qué observar en el hogar

El descanso y la cercanía física son otros dos indicadores esenciales para evaluar el vínculo entre la mascota y su cuidador. Dado que los gatos son vulnerables durante el sueño, elegir dormir cerca de una persona o amasar una manta a su lado demuestra un alto grado de seguridad y confianza en ese ambiente.

No obstante, las recomendaciones veterinarias sugieren conocer las rutinas habituales de cada gato, ya que no todos expresan el afecto de la misma forma. Si una mascota suele ser activa, juguetona o sociable y de repente disminuye drásticamente sus gestos de contacto, se aconseja prestar atención para determinar si se requiere realizar una consulta profesional.