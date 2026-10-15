Qué significa que tu gato se acerque con la cola levantada: la señal oculta revelada por un veterinario

Comprender el lenguaje corporal de tu gato puede resultar un verdadero desafío si no se prestan atención a los pequeños detalles cotidiano. La manera en que esta mascota camina o se aproxima a las personas ofrece información valiosa sobre cómo se siente y qué intención tiene en ese preciso instante.
Muchos dueños se preguntan a menudo qué significa cuando un felino camina erguido y busca el contacto visual. La respuesta la brindó el veterinario Carlos Gutiérrez, quien analizó las distintas pautas de comportamiento y dejó al descubierto el motivo principal detrás de esta postura tan habitual.
La señal inequívoca de paz y saludo
Según explicó el especialista, cuando un gato se acerca a una persona con la cola levantada verticalmente, se trata de una señal clara e inequívoca de que el animal se aproxima en son de paz y con disposición para interactuar o saludar.
"Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte", detalló Gutiérrez.
Además, si la punta de la cola de tu gato se curva levemente formando una figura similar a un signo de interrogación, esta conducta suele asociarse con la curiosidad, el entusiasmo y el interés por explorar el entorno o recibir una atención afectuosa.
Confianza y hábitos: qué observar en el hogar
El descanso y la cercanía física son otros dos indicadores esenciales para evaluar el vínculo entre la mascota y su cuidador. Dado que los gatos son vulnerables durante el sueño, elegir dormir cerca de una persona o amasar una manta a su lado demuestra un alto grado de seguridad y confianza en ese ambiente.
No obstante, las recomendaciones veterinarias sugieren conocer las rutinas habituales de cada gato, ya que no todos expresan el afecto de la misma forma. Si una mascota suele ser activa, juguetona o sociable y de repente disminuye drásticamente sus gestos de contacto, se aconseja prestar atención para determinar si se requiere realizar una consulta profesional.
En pocas palabras
- Lenguaje corporal: los gatos se comunican con gestos sutiles como la cola levantada para indicar paz y saludo.
- Confianza felina: el veterinario Carlos Gutiérrez explica que la cola erguida es una señal inequívoca de buena disposición.
- Otros signos: la cola en forma de '?' denota curiosidad, mientras que dormir cerca indica seguridad.