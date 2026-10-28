Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 28 de octubre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: este miércoles se verán afectadas varias zonas por tiempo indefinido
ABSA informó de un corte de agua para este miércoles y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectada
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la calle Drago en su intersección con Piedrabuena y Chubut, en Bahía Blanca.
Las tareas corresponden a la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), y afectarán el suministro en el cuadrante comprendido por las calles Alberdi, Remedios de Escalada, Luis M. Drago y Agustín de Arrieta.
El servicio se restablecerá paulatinamente a medida que terminen los arreglos.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA informa: este miércoles 28 de octubre de 2026 habrá un corte de agua programado en Buenos Aires.
- Zonas afectadas: el servicio se verá interrumpido en el cuadrante de Bahía Blanca delimitado por Alberdi y calles aledañas.
- Recomendaciones: se sugiere almacenar agua y priorizar su uso para higiene y consumo básico durante el corte.