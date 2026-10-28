Corte de agua: este miércoles se verán afectadas varias zonas por tiempo indefinido

Las tareas corresponden a la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), y afectarán el suministro en el cuadrante comprendido por las calles Alberdi, Remedios de Escalada, Luis M. Drago y Agustín de Arrieta.

El servicio se restablecerá paulatinamente a medida que terminen los arreglos.

Usar el agua para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.