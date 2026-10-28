Egipto reabre la tumba de 3.400 años de antigüedad de uno de sus faraones más grandes

Las paredes conservan pinturas que representan al soberano junto a divinidades egipcias, además de inscripciones relacionadas con el Libro de los Muertos. Estos textos funerarios reunían fórmulas y pasajes religiosos destinados a ayudar al difunto en su tránsito al más allá. La decoración de la tumba no llegó a completarse por entero.

Más de 20 años de restauración

La tumba fue localizada en 1799 por ingenieros franceses durante la expedición napoleónica a Egipto. En 1915, el arqueólogo británico Howard Carter llevó a cabo trabajos de excavación. Para entonces, el sepulcro ya había sido saqueado en la Antigüedad y había perdido buena parte de sus objetos funerarios, incluido el sarcófago.

El proyecto de conservación se desarrolló en tres fases entre 2001 y 2024, con la participación de especialistas egipcios, japoneses e internacionales y la colaboración de la UNESCO. Los trabajos se centraron en limpiar, estabilizar y restaurar las pinturas murales y otros elementos del interior.

La momia de Amenhotep III no se encuentra en su tumba. Fue trasladada en la Antigüedad para protegerla y actualmente se exhibe en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en El Cairo, junto a otras momias reales. El sepulcro restaurado permite recorrer las cámaras y observar los elementos decorativos que han sobrevivido al saqueo y al paso de los siglos.