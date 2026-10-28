Egipto reabre la tumba de 3.400 años de antigüedad de uno de sus faraones más grandes

Un sepulcro de aproximadamente 3.400 años de antigüedad fue reabierto por Egipto al público la tumba del faraón Amenhotep III. El monumento volvió a recibir visitantes en octubre de 2025, tras permanecer cerrado durante más de dos décadas por trabajos de restauración.
La reapertura se produjo semanas antes de la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio, prevista para noviembre de ese año. Amenhotep III gobernó Egipto aproximadamente entre 1390 y 1350 antes de Cristo, durante la XVIII dinastía. Su reinado, de cerca de cuatro décadas, coincidió con un periodo de poder y desarrollo artístico y arquitectónico.
Un pasadizo de 36 metros de longitud
La entrada de la tumba conduce por un corredor descendente de unos 36 metros hasta el complejo funerario, situado a 14 metros de profundidad. En su interior hay tres cámaras comunicadas, entre ellas, la principal estaba destinada al faraón y otras dos se asociaban a sus esposas reales, la reina Tiy y la princesa Sitamón.
Las paredes conservan pinturas que representan al soberano junto a divinidades egipcias, además de inscripciones relacionadas con el Libro de los Muertos. Estos textos funerarios reunían fórmulas y pasajes religiosos destinados a ayudar al difunto en su tránsito al más allá. La decoración de la tumba no llegó a completarse por entero.
Más de 20 años de restauración
La tumba fue localizada en 1799 por ingenieros franceses durante la expedición napoleónica a Egipto. En 1915, el arqueólogo británico Howard Carter llevó a cabo trabajos de excavación. Para entonces, el sepulcro ya había sido saqueado en la Antigüedad y había perdido buena parte de sus objetos funerarios, incluido el sarcófago.
El proyecto de conservación se desarrolló en tres fases entre 2001 y 2024, con la participación de especialistas egipcios, japoneses e internacionales y la colaboración de la UNESCO. Los trabajos se centraron en limpiar, estabilizar y restaurar las pinturas murales y otros elementos del interior.
La momia de Amenhotep III no se encuentra en su tumba. Fue trasladada en la Antigüedad para protegerla y actualmente se exhibe en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en El Cairo, junto a otras momias reales. El sepulcro restaurado permite recorrer las cámaras y observar los elementos decorativos que han sobrevivido al saqueo y al paso de los siglos.
En pocas palabras
- Egipto reabre: La tumba del faraón Amenhotep III, de 3.400 años y 14 metros bajo tierra, se abrió al público.
- Restauración y contexto: El sepulcro fue cerrado por más de 20 años para trabajos de restauración, reabriendo semanas antes de la inauguración del Gran Museo Egipcio.
- Hallazgos y exhibición: La tumba contiene pinturas murales y textos funerarios; la momia del faraón se exhibe en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia.