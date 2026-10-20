El "largo brazo" del Comité de Disciplina de la FIFA no fue duro sólo con la Selección Argentina, ya que este martes anunció sanciones contra el entrenador Hossam Hassan e Ibrahim Hassan, su hermano y asistente; y el delantero Mostafa Zico, todos de la selección de Egipto, por las escandalosas declaraciones en la Copa Mundial de Fútbol 2026.
La FIFA sancionó a integrantes de la Selección de Egipto por el escándalo armado tras el partido con Argentina
El Comité de Disciplina de la FIFA anunció las sanciones a jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Egipto, por sus duras declaraciones
La Federación de Fútbol Egipcia emitió el comunicado del veredicto realizado por el Comité a cada integrante del conjunto nacional africano. Las penas para los hermanos Hassan, del cuerpo técnico, fueron la suspensión por tres partidos cada uno; mientras que el delantero, autor de uno de los goles de su selección en dicho duelo, estará cinco encuentros sin poder representar a su país.
Desde Egipto piden explicaciones por las sanciones de la FIFA
La entidad máxima del fútbol egipcio ha presentado una solicitud al Comité Disciplinario de la FIFA para obtener los motivos y justificaciones detallados de las decisiones adoptadas, con el fin de estudiarlas y evaluar la situación jurídica, como preparación para interponer los recursos de apelación de conformidad con la normativa aplicable.
Estas sanciones se realizaron debido a las escandalosas declaraciones del técnico y del delantero luego de sufrir una remontada histórica ante argentina, cuando iban ganando por dos goles y terminaron con derrota por tres sobre el final para quedar eliminados en los octavos de final del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México este mismo año.
Hossam Hassan, se quejó del arbitraje del francés François Letexier: "fue un partido amañado y todo el mundo lo vio"; además de afirmar que es una "cuestión de marketing y dinero" y sentenció que "ellos", en representación a la FIFA, "quieren que Messi sea campeón del mundo"; esto se sumó a los gestos que hizo cruzando los brazos hacia arriba en medio de la cancha enfrente de Lionel Messi, al igual que su hermano, que quiso enfrentar al astro argentino.
Sus reclamos fueron continuados por el delantero Mostafa Ziko que felicitó a Argentina "por la Copa del Mundo", para luego agregar que el torneo está "arreglado" y "el árbitro fue injusto".
En pocas palabras
- FIFA sancionó: El Comité de Disciplina dictaminó penas contra integrantes de la selección de Egipto tras el partido contra Argentina en el Mundial 2026.
- Sanciones: El entrenador Hossam Hassan, su hermano y el delantero Mostafa Zico recibieron suspensiones de tres y cinco partidos respectivamente.
- Solicitud de Egipto: La Federación Egipcia pidió explicaciones a la FIFA sobre las sanciones para evaluar apelaciones.