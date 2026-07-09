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Mundial 2026

La tajante respuesta de FIFA a Egipto tras sus duras acusaciones

Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de FIFA, no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder las acusaciones de Egipto

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Egipto estalló tras la eliminación y desde FIFA no dudaron en responder.

Egipto estalló tras la eliminación y desde FIFA no dudaron en responder.

Luego de las fuertes declaraciones de los egipcios post eliminación del Mundial 2026 en manos de la Selección argentina, desde FIFA recogieron el guante. Sin pelos en la lengua Pierluigi Collina, el jefe de arbitraje de la Federación, respondió a las acusaciones del DT y sus futbolistas.

“Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte", fue una de las frases con las que el italiano dejó clara la postura del ente madre ante este tipo de situaciones.

Pierluigi Collina fue contundente al responder las acusaciones de la delegaci&oacute;n egipcia.

Pierluigi Collina fue contundente al responder las acusaciones de la delegación egipcia.

La palabra del jefe de arbitraje de FIFA

En declaraciones brindadas al portal de FIFA, el exárbitro manifestó: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros del Mundial. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto”.

“Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”, sumó, respondiendo a las acusaciones de los egipcios tras quedar fuera del Mundial 2026.

Sobre el gol anulado a Egipto, brindó detalles: "Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva. Si se detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego".

"No existe un límite definido en cuanto a la distancia al arco ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol. Un ejemplo de esto se vio en el partido entre Argentina y Egipto, donde Marwan Attia claramente pisó el pie de Lisandro Martínez”, sumó el italiano.

Con respecto a la falta que Egipto reclamó ante Salah en la previa del gol de Enzo Fernández, expresó: “Si no se identifica ninguna falta en la jugada que precedió a un gol, el VAR avisará al árbitro".

"Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero la pelota y luego realiza un contacto normal con el rival, no comete falta. Y eso dio en el final del mismo partido: el árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Salah y Julián Álvarez”, sentenció Pierluigi Collina.

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