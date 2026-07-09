La tajante respuesta de FIFA a Egipto tras sus duras acusaciones

“Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”, sumó, respondiendo a las acusaciones de los egipcios tras quedar fuera del Mundial 2026.

Sobre el gol anulado a Egipto, brindó detalles: "Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva. Si se detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego".

"No existe un límite definido en cuanto a la distancia al arco ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol. Un ejemplo de esto se vio en el partido entre Argentina y Egipto, donde Marwan Attia claramente pisó el pie de Lisandro Martínez”, sumó el italiano.

Con respecto a la falta que Egipto reclamó ante Salah en la previa del gol de Enzo Fernández, expresó: “Si no se identifica ninguna falta en la jugada que precedió a un gol, el VAR avisará al árbitro".

"Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero la pelota y luego realiza un contacto normal con el rival, no comete falta. Y eso dio en el final del mismo partido: el árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal entre Salah y Julián Álvarez”, sentenció Pierluigi Collina.