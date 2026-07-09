La historia de una charla telefónica entre Lionel Messi con el máximo goleador de Alemania

"Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma. Siempre estamos en contacto", expresó el ex jugador nacido en Polonia y nacionalizado alemán, que sumó: "Él organizó una llamada con Messi después de que igualó mi récord. Fue muy emocionante".

Klose también remarcó que ya se había cruzado con Messi en distintas oportunidades dentro de una cancha, siempre en un clima de respeto, pero que esta vez pudieron hablar con mayor profundidad fuera del campo de juego.

"Por supuesto, nos hemos cruzado de vez en cuando en el campo, siempre ha sido agradable y respetuoso, pero esa llamada telefónica fue la primera vez que hablamos tan extensamente fuera de esos encuentros", señaló.

Para finalizar, el alemán reveló que Messi tuvo un gesto especial durante la conversación y le ofreció una prenda de amistad: "Me dijo que me enviaría una camiseta autografiada".