El aura de Lionel Messi genera admiración y reconocimiento entre su propios pares y figuras históricas de este deporte. El rosarino logró en esta edición de la Copa Mundial de Fútbol 2026 superar la marca de máximo artillero que tenía el jugador de Alemania, Miroslav Klose.
La historia de una charla telefónica entre Lionel Messi con el máximo goleador de Alemania
El propio goleador de Alemania, Miroslav Klose, máximo artillero mundialista superado en esta Copa Mundial de Fútbol 2026 por Messi, pidió hablar con él
El ex delantero Klose reconoció públicamente que Lionel Messi "es un fenómeno increíble", y confesó que mantuvo una charla telefónica con el capitán de la Selección argentina, luego de que alcanzara la marca histórica de goles en los Mundiales.
La charla entre Klose y Messi: buena vibra de un goleador a otro
Klose es el actual entrenador del Nüremberg, contó que conserva una buena relación con Lionel Scaloni debido a que fueron compañeros en la Lazio de Italia y dijo que fue el técnico de la Selección argentina quien hizo posible el contacto con Lionel Messi.
"Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma. Siempre estamos en contacto", expresó el ex jugador nacido en Polonia y nacionalizado alemán, que sumó: "Él organizó una llamada con Messi después de que igualó mi récord. Fue muy emocionante".
Klose también remarcó que ya se había cruzado con Messi en distintas oportunidades dentro de una cancha, siempre en un clima de respeto, pero que esta vez pudieron hablar con mayor profundidad fuera del campo de juego.
"Por supuesto, nos hemos cruzado de vez en cuando en el campo, siempre ha sido agradable y respetuoso, pero esa llamada telefónica fue la primera vez que hablamos tan extensamente fuera de esos encuentros", señaló.
Para finalizar, el alemán reveló que Messi tuvo un gesto especial durante la conversación y le ofreció una prenda de amistad: "Me dijo que me enviaría una camiseta autografiada".