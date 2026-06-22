El mensaje de Klose a Messi tras ser superado como máximo goleador de los mundiales

Hablar de Miroslav Klose es hablar de gol: en cuatro Mundiales disputó 24 partidos y anotó 16 veces. Lionel Messi alcanzó esa histórica marca en la primera fecha del Copa del Mundo, aunque el astro argentino todavía tenía preparadas más sorpresas.
Miroslav Klose miraba a todos desde arriba con sus 16 goles mundialistas, pero Lionel Messi lo superó tras su doblete frente a Austria
Hablar de Miroslav Klose es hablar de gol: en cuatro Mundiales disputó 24 partidos y anotó 16 veces. Lionel Messi alcanzó esa histórica marca en la primera fecha del Copa del Mundo, aunque el astro argentino todavía tenía preparadas más sorpresas.
Todo parece indicar que el número 10 aún tiene varios gritos por delante y en apenas dos presentaciones ya convirtió cinco goles, transformándose en el máximo artillero del actual Mundial y, como si eso fuera poco, también en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.
Con 18 goles en 28 partidos, distribuidos en seis Copas del Mundo, Lionel Messi superó a Klose y se convirtió en el único líder de la tabla histórica de goleadores.
En la segunda posición quedó Miroslav Klose, mientras que el tercer lugar ahora es ocupado por Kylian Mbappé, quien promete seguir sumando pepas a su cuenta personal.
Antes del Mundial tenía 13 goles distribuidos en tres citas máximas del fútbol y en el debut le convirtió 2 a Senegal y en la segunda fecha sumó uno más contra Irak, en el partido que fue suspendido. Es así que llegó a los 15 goles en 16 partidos.
Es así que el histórico delantero Ronaldo Nazário perdió una posición, con 15 goles en 19 partidos, repartidos en cuatro mundiales.
En un escrito al diario alemán Süddeutsche Zeitung, Miroslav Klose se expresó sin tapujos: "¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!".
En la previa del Mundial el goleador alemán fue consultado sobre las posibilidades de que el 10 argentino rompa su record mundialista, pero le bajó la espuma a la situación: "No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo".
"Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio", concluyó entonces.