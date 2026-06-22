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El mensaje de Klose a Messi tras ser superado como máximo goleador de los mundiales

Miroslav Klose miraba a todos desde arriba con sus 16 goles mundialistas, pero Lionel Messi lo superó tras su doblete frente a Austria

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Mess junto a Miroslav Klose.

Lionel Mess junto a Miroslav Klose.

Hablar de Miroslav Klose es hablar de gol: en cuatro Mundiales disputó 24 partidos y anotó 16 veces. Lionel Messi alcanzó esa histórica marca en la primera fecha del Copa del Mundo, aunque el astro argentino todavía tenía preparadas más sorpresas.

Todo parece indicar que el número 10 aún tiene varios gritos por delante y en apenas dos presentaciones ya convirtió cinco goles, transformándose en el máximo artillero del actual Mundial y, como si eso fuera poco, también en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Lionel Messi ahora est&aacute; primero y Miroslav Klose qued&oacute; segundo.

Lionel Messi ahora está primero y Miroslav Klose quedó segundo.

Lionel Messi sacudió la tabla de goleadores históricos

Con 18 goles en 28 partidos, distribuidos en seis Copas del Mundo, Lionel Messi superó a Klose y se convirtió en el único líder de la tabla histórica de goleadores.

En la segunda posición quedó Miroslav Klose, mientras que el tercer lugar ahora es ocupado por Kylian Mbappé, quien promete seguir sumando pepas a su cuenta personal.

Antes del Mundial tenía 13 goles distribuidos en tres citas máximas del fútbol y en el debut le convirtió 2 a Senegal y en la segunda fecha sumó uno más contra Irak, en el partido que fue suspendido. Es así que llegó a los 15 goles en 16 partidos.

Es así que el histórico delantero Ronaldo Nazário perdió una posición, con 15 goles en 19 partidos, repartidos en cuatro mundiales.

Kylian Mbapp&eacute; tendr&aacute; un duelo gol a gol con Lionel Messi.

Kylian Mbappé tendrá un duelo gol a gol con Lionel Messi.

El mensaje de Klose a Messi tras ser superado como máximo goleador de los mundiales

En un escrito al diario alemán Süddeutsche Zeitung, Miroslav Klose se expresó sin tapujos: "¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!".

En la previa del Mundial el goleador alemán fue consultado sobre las posibilidades de que el 10 argentino rompa su record mundialista, pero le bajó la espuma a la situación: "No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo".

"Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio", concluyó entonces.

Lionel Messi lo grita y vuelve a estar en la cima de la historia.

Lionel Messi lo grita y vuelve a estar en la cima de la historia.

Con Messi como líder, los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

  1. Lionel Messi (Argentina): 18 goles en 28 partidos.
  2. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.
  3. Kylian Mbappé (Francia): 15 goles en 16 partidos (queda medio tiempo frente a Irak).
  4. Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos.
  5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.
  6. Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos.
  7. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.

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