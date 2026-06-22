En la segunda posición quedó Miroslav Klose, mientras que el tercer lugar ahora es ocupado por Kylian Mbappé, quien promete seguir sumando pepas a su cuenta personal.

Antes del Mundial tenía 13 goles distribuidos en tres citas máximas del fútbol y en el debut le convirtió 2 a Senegal y en la segunda fecha sumó uno más contra Irak, en el partido que fue suspendido. Es así que llegó a los 15 goles en 16 partidos.

Es así que el histórico delantero Ronaldo Nazário perdió una posición, con 15 goles en 19 partidos, repartidos en cuatro mundiales.

Kylian Mbappé tendrá un duelo gol a gol con Lionel Messi.

El mensaje de Klose a Messi tras ser superado como máximo goleador de los mundiales

En un escrito al diario alemán Süddeutsche Zeitung, Miroslav Klose se expresó sin tapujos: "¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!".

En la previa del Mundial el goleador alemán fue consultado sobre las posibilidades de que el 10 argentino rompa su record mundialista, pero le bajó la espuma a la situación: "No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo".

"Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio", concluyó entonces.

Lionel Messi lo grita y vuelve a estar en la cima de la historia.

Con Messi como líder, los máximos goleadores en la historia de los Mundiales