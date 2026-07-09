¿Cómo se llama la cría de un lobo?: La RAE se involucró en la duda y lo aclaró

Sin embargo, hay aspectos de su biología y comportamiento que siguen siendo de interés para muchos.

Uno de estos aspectos es el nombre que recibe su cría, un detalle que podría parecer trivial, pero que tiene una gran relevancia en el entendimiento del ciclo de vida de este depredador.

Exploramos cómo se llama la cría de un lobo, así como algunas curiosidades sobre su desarrollo y el rol que desempeñan dentro de la manada. La RAE dejó bien sentado cómo se llaman las crías de los lobos.

Según la Real Academia Española la cría de un lobo recibe el nombre de “lobezno”. Este término, aunque conocido en el ámbito zoológico, no es tan popular fuera de este contexto.

El lobezno es el descendiente directo de una pareja de lobos, que generalmente se emparejan durante la temporada de celo, y cuya gestación dura alrededor de 63 días.

Al nacer, el lobezno es completamente dependiente de su madre, pues no tiene la capacidad de cazar ni de defenderse por sí mismo. Su supervivencia depende de la protección de la manada, especialmente de la hembra que lo amamanta y cuida.

Al igual que otras especies de mamíferos, los lobeznos nacen ciegos, sordos y completamente indefensos. Su desarrollo es gradual, y dentro de las primeras semanas de vida, sus ojos comienzan a abrirse.

A medida que crecen, el lobezno se vuelven más activos, explorando el entorno cercano y comenzando a interactuar con sus hermanos de camada y otros miembros de la manada.

Durante este tiempo, su madre y otros adultos de la manada les brindan cuidados y enseñanzas que les permitirán convertirse en lobos adultos capaces de sobrevivir por sí mismos.

Fuente: elespectador.com