Selección Argentina vs. Suiza: cuánto vale una entrada de reventa para ver este duelo en el Mundial 2026

Según los valores relevados en la plataforma oficial de reventa, todavía se podían encontrar entradas para sectores superiores entre US$1.500 y US$3.000, aunque, para varias ubicaciones, el promedio ya rondaba los US$5.000.

Ejemplo de valores de una plataforma de venta de entradas para el partido entre la Selección Argentina y Suiza en cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Los valores más altos aparecen en ubicaciones preferenciales y plateas cercanas al campo de juego, donde algunos vendedores publicaron tickets por encima de los US$100.000, con un techo de US$115.000.

La plataforma oficial permite que los propietarios de las entradas fijen sus propios precios de venta, mientras FIFA interviene como intermediaria para garantizar la autenticidad de la operación.

En otros partidos del Mundial, el sistema ya había generado críticas por los valores inflados y por las comisiones aplicadas a compradores y vendedores.

Para dimensionar la escalada, en el partido anterior de Argentina ante Cabo Verde se habían observado entradas premium de hasta US$57.500, por lo que los valores para el partido frente a Suiza prácticamente duplicaron esa marca.