La expectativa por ver a la Selección Argentina en cuartos de final contra Suiza, ha disparado el precio de las entradas oficiales de la FIFA para el partido, donde algunos tickets llegaron a ofrecerse por hasta 115.000 dólares en algunas plataformas.
Selección Argentina vs. Suiza: cuánto vale una entrada de reventa para ver este duelo en el Mundial 2026
Por la cantidad de hinchas que quieren seguir a la Selección Argentina creciendo día a día, los precios de entradas se dispararon a las nubes
El encuentro en la ronda de los ocho mejores de la Copa Mundial de Fútbol 2026, entre los dirigidos por Lionel Scaloni se juega el sábado desde las 22 (hora argentina), en Kansas City. Argentina viene de eliminar a Egipto por 3 a 2, mientras que Suiza superó a Colombia en la definición por penales.
Creciente expectativa para ver a la Selección Argentina ante Suiza
La llegada de más hinchas argentinos a Estados Unidos, más la expectativa generada en territorio estadounidense ha despertado furor por asistir al encuentro por cuartos de final en el Arrowhead Stadium y provocó una fuerte suba en la demanda de entradas.
Según los valores relevados en la plataforma oficial de reventa, todavía se podían encontrar entradas para sectores superiores entre US$1.500 y US$3.000, aunque, para varias ubicaciones, el promedio ya rondaba los US$5.000.
Los valores más altos aparecen en ubicaciones preferenciales y plateas cercanas al campo de juego, donde algunos vendedores publicaron tickets por encima de los US$100.000, con un techo de US$115.000.
La plataforma oficial permite que los propietarios de las entradas fijen sus propios precios de venta, mientras FIFA interviene como intermediaria para garantizar la autenticidad de la operación.
En otros partidos del Mundial, el sistema ya había generado críticas por los valores inflados y por las comisiones aplicadas a compradores y vendedores.
Para dimensionar la escalada, en el partido anterior de Argentina ante Cabo Verde se habían observado entradas premium de hasta US$57.500, por lo que los valores para el partido frente a Suiza prácticamente duplicaron esa marca.