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La hoja de ruta del Mundial 2026: los días que no se juega y los ochos partidos que quedan por delante

El Mundial 2026 ingresó en su recta final. Son ocho los partidos que quedan por delante para su finalización: qué días se juega y en cuales hay descanso

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El Mundial 2026 entró en su recta final. Quedan solo ocho partidos por delante.

El Mundial 2026 entró en su recta final. Quedan solo ocho partidos por delante.

El Mundial 2026 entra en su etapa más vibrante y decisiva. Con el calendario ingresando en su recta final, repasaremos la hoja de ruta definitiva con los últimos ocho partidos del torneo, combinando jornadas de máxima tensión en el verde césped con necesarios (y escasos) días de descanso.

Este miércoles, 8 de julio, fue uno de los días en los que no hubo acción en la Copa del Mundo. A partir de este jueves, con el partido Francia-Marruecos, se pondrá en acción la fase de cuartos de final. Cada vez queda menos para la gran final que se desarrollará el domingo 19 del corriente mes.

El calendario definitivo: días de descanso y partidos clave

La acción se detuvo momentáneamente durante este miércoles 8 de julio, un día sin partidos que servirá para que las selecciones recarguen energías antes de comenzar a disputar los cuartos de final del Mundial 2026.

La actividad oficial se reanudará el jueves 9 de junio, a las 17, con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos. El viernes, a las 16, será el turno de España y Bélgica, en el primero de los duelos de europeos.

El fin de semana, más precisamente el sábado, se jugarán los dos partidos restantes. La acción comenzará con el mano a mano que protagonizarán Inglaterra y Noruega desde las 18. Más tarde, en el cierre de la jornada, Argentina saltará al campo de juego para enfrentar a Suiza desde las 22. Tras este despliegue de fútbol, el torneo entrará en una pausa de 48 horas sin duelos: el domingo 12 y el lunes 13 de junio.

Las semifinales tendrán su puntapié inicial el martes 14 de julio a las 16. Ese día se enfrentarán el ganador de Francia-Marruecos contra el vencedor de España-Bélgica. 24 horas más tarde será el turno de los equipos que queden con vidas en las llaves de Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza.

La antesala del cierre definitivo traerá otro parate de dos días, ya que el jueves 16 y el viernes 17 de no habrá actividad en el Mundial 2026. El último fin de semana de la Copa del Mundo será el sábado 18 (a las 18 se disputará el encuentro por el 3° y 4° puesto) y el domingo 19 (a las 18 se jugará la gran final).

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