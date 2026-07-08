La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, lo que no es casualidad. Dentro de su catálogo, tiene nuevas producciones que logran atrapar a los suscriptores desde el momento de su estreno. Tal es el caso de un drama francés que ya da de que hablar.
¿Buscás una película conmovedora? El nuevo drama que sacude Netflix con su historia desgarradora
Una madre dispuesta a todo por salvar a su hijo: así es la nueva y aclamada película disponible en Netflix
Este miércoles 8 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó Hasta el final, un melodrama crudo y emotivo que fue dirigido por Nawell Madani (también protagonista) y Ludovic Colbeau-Justin.
Esta producción francesa ya a atrapado a los suscriptores gracias a su trama, que sigue a una madre que lucha hasta el final por su hijo enfermo, A lo largo de 1 hora y 42 minutos, esta opción es ideal para maratonear sin parar en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Hasta el final
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hasta el final versa: "Tras haberlo dado todo para ser madre, su hijo se enferma. Ahora, Jada hará hasta lo imposible para encontrar un donante y salvarlo, cueste lo cueste...".
Reparto de Hasta el final, película de Netflix
- Nawell Madani como Jada
- Guillaume Gouix
- Paul Fouré
- Nicolas Briancon
- Steve Tientcheu
- David Salles
- Majida Ghomari
- Aissatou Diallo Sagna
- Sarah Stern
Netflix: tráiler de la película Hasta el final
Dónde ver la película Hasta el final, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.
- España: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.