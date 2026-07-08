¿Buscás una película conmovedora? El nuevo drama que sacude Netflix con su historia desgarradora

Este miércoles 8 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó Hasta el final, un melodrama crudo y emotivo que fue dirigido por Nawell Madani (también protagonista) y Ludovic Colbeau-Justin.

Esta producción francesa ya a atrapado a los suscriptores gracias a su trama, que sigue a una madre que lucha hasta el final por su hijo enfermo, A lo largo de 1 hora y 42 minutos, esta opción es ideal para maratonear sin parar en Netflix.