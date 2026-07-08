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¿Buscás una película conmovedora? El nuevo drama que sacude Netflix con su historia desgarradora

Una madre dispuesta a todo por salvar a su hijo: así es la nueva y aclamada película disponible en Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Esta película acaba de llegar a Netflix y es profundamente emotiva.

Esta película acaba de llegar a Netflix y es profundamente emotiva.

La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, lo que no es casualidad. Dentro de su catálogo, tiene nuevas producciones que logran atrapar a los suscriptores desde el momento de su estreno. Tal es el caso de un drama francés que ya da de que hablar.

Este miércoles 8 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó Hasta el final, un melodrama crudo y emotivo que fue dirigido por Nawell Madani (también protagonista) y Ludovic Colbeau-Justin.

Esta producción francesa ya a atrapado a los suscriptores gracias a su trama, que sigue a una madre que lucha hasta el final por su hijo enfermo, A lo largo de 1 hora y 42 minutos, esta opción es ideal para maratonear sin parar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Hasta el final

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Hasta el final versa: "Tras haberlo dado todo para ser madre, su hijo se enferma. Ahora, Jada hará hasta lo imposible para encontrar un donante y salvarlo, cueste lo cueste...".

Reparto de Hasta el final, película de Netflix

  • Nawell Madani como Jada
  • Guillaume Gouix
  • Paul Fouré
  • Nicolas Briancon
  • Steve Tientcheu
  • David Salles
  • Majida Ghomari
  • Aissatou Diallo Sagna
  • Sarah Stern

Netflix: tráiler de la película Hasta el final

Dónde ver la película Hasta el final, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.
  • España: la película Hasta el final se puede ver en Netflix.

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