Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas de Reese Witherspoon

Melanie Carmichael (Reese Witherspoon), diseñadora de modas en Nueva York, se compromete con el hijo de la alcaldesa, Kate Hennings (Candice Bergen), y en consecuencia tiene que regresar a su pueblo de origen para obligar a su marido, Jake Perry (Josh Lucas) a que le firme el divorcio. Allí recuerda su antigua vida y revive el amor por su marido y por sus raíces, los cuales había abandonado y olvidado.

"Sweet Home Alabama" tiene una duración total de 1 hora y 49 minutos, y es una de las comedias románticas más icónicas de comienzos de los años 2000.

Durante muchos años esta producción fue el ejemplo perfecto de las historias donde una joven chica de pueblo dejaba su vida para poder triunfar en la ciudad. Sin embargo, esta película en particular suma un condimento atractivo: un matrimonio que no puede ser por un divorcio que nunca se concretó.

"Sweet Home Alabama" se estrenó en 2002 y es un éxito desde entonces.

Como mencionamos previamente, la producción "Sweet Home Alabama" abandonará la plataforma el 29 de julio, y estos son los últimos días para poder ver una de las mejores comedias románticas en la carrera de Witherspoon.