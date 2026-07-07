Con el correr de los años, Reese Witherspoon se ha convertido en una de las actrices más importantes de Hollywood. No solo ha protagonizado películas y series, sino que además creó su propia productora audiovisual.
Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas de Reese Witherspoon
Es uno de los mayores clásicos en la carrera de Reese Witherspoon y pronto abandonará la plataforma de Netflix
En esta ocasión Netflix le dice adiós a una de las películas más exitosas de Witherspoon, ya que dejará de estar disponible en la plataforma de streaming el 29 de julio.
¿Qué éxito de Reese Witherspoon abandonará Netflix?
Se trata de la película "No me olvides", cuyo título original es "Sweet Home Alabama", la cual se estrenó en 2002 y que cuenta con la dirección de Andy Tennant. Además de Witherspoon, también aparecen Josh Lucas y Patrick Dempsey en los papeles principales.
Melanie Carmichael (Reese Witherspoon), diseñadora de modas en Nueva York, se compromete con el hijo de la alcaldesa, Kate Hennings (Candice Bergen), y en consecuencia tiene que regresar a su pueblo de origen para obligar a su marido, Jake Perry (Josh Lucas) a que le firme el divorcio. Allí recuerda su antigua vida y revive el amor por su marido y por sus raíces, los cuales había abandonado y olvidado.
"Sweet Home Alabama" tiene una duración total de 1 hora y 49 minutos, y es una de las comedias románticas más icónicas de comienzos de los años 2000.
Durante muchos años esta producción fue el ejemplo perfecto de las historias donde una joven chica de pueblo dejaba su vida para poder triunfar en la ciudad. Sin embargo, esta película en particular suma un condimento atractivo: un matrimonio que no puede ser por un divorcio que nunca se concretó.
Como mencionamos previamente, la producción "Sweet Home Alabama" abandonará la plataforma el 29 de julio, y estos son los últimos días para poder ver una de las mejores comedias románticas en la carrera de Witherspoon.