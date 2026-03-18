Buenos Aires es una ciudad que atrae a turistas de todo el mundo y las mega estrellas de Hollywood no son ajenas a sus encantos. Quien fue vista por las calles de CABA es la actriz Reese Witherspoon y a continuación te explicamos los motivos de su viaje.
Reese Witherspoon en Baires: qué restaurante eligió y qué platos locales degustó
La reconocida actriz Reese Witherspoon llegó a nuestro país y pasó por uno de los mejores restaurantes de CABA
¿Qué hizo Reese Witherspoon durante su visita en Buenos Aires?
El principal motivo de la visita de la actriz a Buenos Aires es filmar una publicidad. Además, en sus tiempos libros eligió comer en algunos de los mejores restaurantes de CABA. Por ejemplo, se la vio almorzar en Roux, uno de los locales recomendados por la prestigiosa Guía Michelin.
Su look elegido para almorzar en Roux fue un bolso estampado con Frida Kahlo y un vestido negro a lunares blancos. Llegó a la Argentina en compañía de su pareja, el financiero alemán Oliver Haarmann.
La actriz degustó en Roux un menú de 4 pasos, el cual estuvo inclinado hacia los pescados y mariscos. Tras una entrada ensalada de hojas verdes, pidió un ceviche de pejerrey, luego un tartar de bonito, y finalmente una trucha patagónica.
Sin embargo, no tomó vino y tampoco probó los postres. Saludo agradecida a todos los que estaban trabajando allí y se fotografió junto al chef Martín Rebaudino, antes de salir de paseo junto a su pareja.
“Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa. Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida”, posteó en sus redes el restaurante porteño Roux.
¿Quién es Martín Rebaudino?
Rebaudino es oriundo de La Cumbre, Córdoba. A lo largo de su carrera, acumuló premios y reconocimientos. Por ejemplo, en 1996 fue elegido mejor Joven Chef, en 2003 recibió el Gorro de Oro y ganó el 1º Premio de Plato con pescado en el Concurso de la Academia Culinaria de Francia. Antes de abrir su propio restaurante, estuvo 19 años al frente de la cocina de Oviedo, uno de los mejores exponentes de la cocina española en el país.