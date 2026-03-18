Reese Witherspoon en Baires: qué restaurante eligió y qué platos locales degustó

La actriz degustó en Roux un menú de 4 pasos, el cual estuvo inclinado hacia los pescados y mariscos. Tras una entrada ensalada de hojas verdes, pidió un ceviche de pejerrey, luego un tartar de bonito, y finalmente una trucha patagónica.

Sin embargo, no tomó vino y tampoco probó los postres. Saludo agradecida a todos los que estaban trabajando allí y se fotografió junto al chef Martín Rebaudino, antes de salir de paseo junto a su pareja.

Embed - ROUX RESTO on Instagram: "Un nuevo capítulo comenzó en Roux. Renovamos nuestro salón para crear el escenario perfecto. Un espacio donde el diseño y la sofisticación se encuentran para que vivas la experiencia completa. Vení a dejarte llevar por sabores que sorprenden y texturas diseñadas para despertar tus sentidos. Si ya nos conocés, hay un nuevo Roux esperando por vos. Si es tu primera vez, preparate para algo distinto. Te esperamos en nuestra casa renovada. Reservas en roux.meitre.com (link en bio)" View this post on Instagram

“Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa. Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida”, posteó en sus redes el restaurante porteño Roux.

¿Quién es Martín Rebaudino?

Rebaudino es oriundo de La Cumbre, Córdoba. A lo largo de su carrera, acumuló premios y reconocimientos. Por ejemplo, en 1996 fue elegido mejor Joven Chef, en 2003 recibió el Gorro de Oro y ganó el 1º Premio de Plato con pescado en el Concurso de la Academia Culinaria de Francia. Antes de abrir su propio restaurante, estuvo 19 años al frente de la cocina de Oviedo, uno de los mejores exponentes de la cocina española en el país.