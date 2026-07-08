Godoy Cruz presentó los 4 refuerzos para buscar la recuperación en la Primera Nacional

Además, Felipe Cairus, volante central uruguayo de 26 años llegó desde Racing de Montevideo tras haber jugado en su país para Nacional, Albion y Rentistas.

Por último Rodrigo Fernández, extremo izquierdo de 19 años, se sumó al Expreso proveniente de Argentinos Juniors.

Estos cuatro futbolistas podrían tener su estreno este domingo ante Defensores de Belgrano siempre cuando lleguen en estas horas las habilitaciones correspondientes.

Godoy Cruz lleva 3 derrotas seguidas

Godoy Cruz necesita ganar ya que viene de 3 derrotas consecutivas, todos en condición de visitante, y se siente el descontento de los hinchas.

El Tomba se ubica noveno con 25 puntos, está fuera de las posiciones de clasificación al Reducido y a 12 puntos del líder Ferro.