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Godoy Cruz presentó los 4 refuerzos para buscar la recuperación en la Primera Nacional

Godoy Cruz anunció a sus 4 refuerzos de cara a la continuidad del torneo de la Primera Nacional en la que viene de 3 derrotas seguidas

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Felipe Cairus, volante uruguayo es uno de los refuerzos de Godoy Cruz.

Felipe Cairus, volante uruguayo es uno de los refuerzos de Godoy Cruz.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz cayó ante Ciudad de Bolívar de visitante en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional y se prepara para afrontar el encuentro ante Defensores de Belgrano, que se jugará el próximo domingo a las 16.30, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 20.

El Tomba ya tiene a los 4 refuerzos que permite el reglamento para esta segunda parte del torneo y con los que buscará recuperarse de esta mala racha.

Quiénes son los cuatro refuerzos de Godoy Cruz

El experimentado defensor paraguayo Diego Viera tendrá su segundo ciclo en el Expreso; mientras que Benjamín Schamine, mediocampista de 22 años, llegó proveniente del O' Higgins de Chile y volverá a ser dirigido por Pablo De Muner con quien ya estuvo en Defensa y Justicia, club dueño de su pase.

Además, Felipe Cairus, volante central uruguayo de 26 años llegó desde Racing de Montevideo tras haber jugado en su país para Nacional, Albion y Rentistas.

Por último Rodrigo Fernández, extremo izquierdo de 19 años, se sumó al Expreso proveniente de Argentinos Juniors.

Estos cuatro futbolistas podrían tener su estreno este domingo ante Defensores de Belgrano siempre cuando lleguen en estas horas las habilitaciones correspondientes.

Godoy Cruz lleva 3 derrotas seguidas

Godoy Cruz necesita ganar ya que viene de 3 derrotas consecutivas, todos en condición de visitante, y se siente el descontento de los hinchas.

El Tomba se ubica noveno con 25 puntos, está fuera de las posiciones de clasificación al Reducido y a 12 puntos del líder Ferro.

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