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Primera Nacional

Godoy Cruz descontó sobre el final del primer tiempo: pierde 2-1 con Ciudad de Bolívar

Guillermo Sánchez y Francisco Ilarregui convirtieron para Ciudad de Bolívar. Axel Rodríguez puso el descuento para Godoy Cruz

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Godoy Cruz inicia la segunda ronda de la Primera Nacional.

Godoy Cruz inicia la segunda ronda de la Primera Nacional.

Luego del fin de semana sin acción en la Primera Nacional, Godoy Cruz volvió al ruedo con el objetivo de trepar en la tabla de posiciones. Por la 19° fecha de la Zona A, el Expreso cae por 2-1 ante Ciudad de Bolívar en el estadio Municipal Eva Perón.

Guillermo Sánchez y Francisco Ilarregui fueron los encargados de convertir para el dueño de casa. Axel Rodríguez, en el último suspiro de la primera etapa, descontó para el Expreso.

Ciudad de Bolívar se fue 2-1 al descanso

Las cosas no comenzaron bien para Godoy Cruz. Apenas transcurrían dos minutos de juego cuando Ciudad de Bolívar logró romper la paridad en el marcador. El encargado de convertir fue Guillermo Sánchez, quien le ganó la espalda a sus marcadores y definió cruzado de zurda ante la salida de Roberto Ramírez.

Luego de la tempranera ventaja, el dueño de casa se replegó en su campo y el Expreso tomó el protagonismo de las acciones dentro del campo de juego.

La más clara para Godoy Cruz llegó cerca de la media hora de juego. En tres cuartos de cancha Nahuel Brunet la acomodó y sacó un potente remate que obligó a la buena estirada del arquero Agustín Rufinetti.

A los 42', nuevamente el lateral izquierdo se convirtió en el futbolista más peligroso del elenco mendocino. Llegando al borde del área sacó un nuevo remate, esta vez sin altura, que se fue cerquita del palo izquierdo.

Con el tiempo cumplido Brian Orosco se hizo cargo de un córner desde el sector derecho del ataque. Axel Rodríguez le ganó a un Rufinetti que salió mal. La pelota se fue desviada.

En el mejor momento de Godoy Cruz, llegó un nuevo golpe a la ilusión. Sánchez, el autor del primero, tuvo un mano a mano que esta vez fue ganado por Ramírez. Desafortunadamente para él, la pelota le quedó en la zurda a Francisco Ilarregui quien definió para el 2-0 parcial.

Cuando todo parecía indicar que el resultado no se alteraría, llegó el descuento. El Expreso cumplió con el manual: dos cabezazos en el área son gol.

Vicente Poggi envió el córner, Tomas Rossi la metió al segundo palo y Axel Rodríguez se tomó revancha rápidamente. El 7 puso de esta manera el 2-1 con el que los equipos se fueron al descanso.

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