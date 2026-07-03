Netflix: la película de acción con Woody Harrelson que dura menos de 2 horas y conquista a los espectadores

La trama comienza cuando un hombre común es confundido por error con un peligroso asesino conocido como "El hombre de Toronto". Ese inesperado malentendido lo obliga a compartir una misión con el verdadero criminal mientras ambos intentan escapar de quienes los persiguen. A partir de allí, la acción avanza a gran velocidad con secuencias emocionantes y situaciones cargadas de humor.

Si bien la película no obtuvo las mejores críticas de la prensa especializada, logró convertirse en una opción muy elegida por los suscriptores de Netflix gracias a su ritmo dinámico y a la química entre Kevin Hart y Woody Harrelson. Con una duración de 1 hora y 52 minutos, es ideal para quienes buscan una propuesta liviana y entretenida.