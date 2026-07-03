La plataforma de series y películas de Netflix tiene una de las mejores producciones para quienes disfrutan de la acción combinada con la comedia. Se trata de El hombre de Toronto, una película estrenada en 2022, dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson.
Netflix: la película de acción con Woody Harrelson que dura menos de 2 horas y conquista a los espectadores
Es una película de acción ideal para reír y con escenas llenas de suspenso. Está en Netflix y tiene a dos protagonistas de lujo
La trama comienza cuando un hombre común es confundido por error con un peligroso asesino conocido como "El hombre de Toronto". Ese inesperado malentendido lo obliga a compartir una misión con el verdadero criminal mientras ambos intentan escapar de quienes los persiguen. A partir de allí, la acción avanza a gran velocidad con secuencias emocionantes y situaciones cargadas de humor.
Si bien la película no obtuvo las mejores críticas de la prensa especializada, logró convertirse en una opción muy elegida por los suscriptores de Netflix gracias a su ritmo dinámico y a la química entre Kevin Hart y Woody Harrelson. Con una duración de 1 hora y 52 minutos, es ideal para quienes buscan una propuesta liviana y entretenida.
Netflix: de qué trata la película El hombre de Toronto
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El hombre de Toronto versa: "Uno es un impávido asesino a sueldo. El otro, un emprendedor sin suerte. Viven en mundos diferentes, hasta que la mala fortuna, y una impresora sin tinta, los une".
En esta película disponible en Netflix, un caso de identidad equivocada obliga a un empresario inepto a colaborar con el asesino conocido como el "Hombre de Toronto" para sobrevivir.
Netflix: tráiler de la película El hombre de Toronto
Reparto de El hombre de Toronto, película de Netflix
- Kevin Hart
- Woody Harrelson
- Kaley Cuoco
- Jasmine Mathews
- Lela Loren
- Pierson Fode
- Jencarlos Canela
- Ellen Barkin
Dónde ver la película El hombre de Toronto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El hombre de Toronto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El hombre de Toronto se puede ver en Netflix.
- España: la película El hombre de Toronto se puede ver en Netflix.