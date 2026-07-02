A principios de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una producción sudafricana subida de tono, cuya trama combina secretos, traiciones y conflictos familiares. Actualmente, es la tercera miniserie más vista del catálogo.
Secretos, traiciones y escenas subidas de tono: la nueva serie de Netflix que está entre las 3 más vistas
¿Qué secretos esconde 'El polígamo'? La nueva miniserie de Netflix explora las complejas relaciones de una familia polígama
Se trata de El polígamo, basada en la novela de Sue Nyathi y que explora las complejas relaciones dentro de una familia polígama. Con 22 capítulos cargados de tensión, emociones y giros inesperados, esta serie dramática es una de las novedades más llamativas de la plataforma de Netflix.
Netflix: tráiler de la serie El polígamo
Netflix: de qué trata la serie El polígamo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El polígamo versa: "Joyce no es solo una influencer muy querida, sino también la imagen del matrimonio perfecto, pero todo se derrumba cuando las aventuras de su esposo desatan un escándalo".
Jonasi Gomorra es un empresario de éxito que tiene un imperio que ha construido gracias a su ambición y decisiones cuestionables que comienza a romperse cuando sus errores del pasado salen a la luz.
Mientras su vida profesional se va rompiendo, su entorno personal se convierte en un espejo: sus mujeres y amantes desvelan los problemas de un hombre acostumbrado al control y al poder. Con traiciones y secretos, Jonasi tiene que enfrentarse a la caída de todo su imperio.
Reparto de El polígamo, serie de Netflix
- Gugu Gumede
- S'dumo Mtshali
- Kwanele Mthethwa
- Kenneth Nkosi
- Noluthando Shabalala
- Wonder Ndiovu
- Celeste Ntuli
- Lwazie Keith Tshebesha
- Luyanda Zwane
- Sthandiwe Kgoroge
- Vuyo Biyela
Dónde ver la serie El polígamo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El polígamo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El polígamo se puede ver en Netflix.
- España: la serie El polígamo se puede ver en Netflix.