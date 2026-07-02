Secretos, traiciones y escenas subidas de tono: la nueva serie de Netflix que está entre las 3 más vistas

Se trata de El polígamo, basada en la novela de Sue Nyathi y que explora las complejas relaciones dentro de una familia polígama. Con 22 capítulos cargados de tensión, emociones y giros inesperados, esta serie dramática es una de las novedades más llamativas de la plataforma de Netflix.

Netflix: tráiler de la serie El polígamo

Netflix: de qué trata la serie El polígamo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El polígamo versa: "Joyce no es solo una influencer muy querida, sino también la imagen del matrimonio perfecto, pero todo se derrumba cuando las aventuras de su esposo desatan un escándalo".