El drama de época de Netflix basado en hechos reales que te muestra el lado más oscuro de la monarquía británica

Esta producción cuenta con la dirección de Justin Chadwick y el protagónico de Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Jim Sturgess, Mark Rylance, Kristin Scott Thomas, Benedict Cumberbach, Juno Temple, Eddie Redmayne, entre otros.

Gran parte del éxito de esta película no radica solo en el hecho de que tiene un elenco lleno de estrellas, sino que el guion está a cargo de Peter Morgan, quien estuvo nominado a un Oscar por el guion de "The Queen", y quien además fue el responsable de la creación de la serie de Netflix "The Crown".

En cuanto al vestuario, el mismo contó con el trabajo de la diseñadora ganadora de dos Oscars de la Academia Sandy Powell, quien ya había antes trabajado para películas tan destacadas como Shakespeare in Love, Gangs of New York, El aviador, Mrs. Henderson presenta y The Departed, fue la encargada de preparar el vestuario. Y John-Paul Kelly, premiado por los Emmy, fue el escogido para dirigir el diseño de la producción.

Scarlett Johansson y Natalie Portman son los protagonistas de esta película.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para esta película, ya que si bien hoy ha ganado respecto en Hollywood, en un principio no fue bien vista por la crítica. Algunos sectores de la prensa inglesa no vieron con muy buenos ojos la decisión de que tres de las grandes figuras inglesas fueran a ser interpretadas por dos americanas (Johansson y Portman) y un australiano (Eric Bana).