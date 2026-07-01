El drama de época de Netflix basado en hechos reales que te muestra el lado más oscuro de la monarquía británica
Se estrenó en 2008 y hasta la actualidad sigue siendo una de las películas basadas en hechos reales más importantes de Hollywood
Se trata de la película "The Other Boleyn Girl", también conocida por su título en español "La otra reina". Es una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre de Philippa Gregory y de la telemovie de la BBC también basada en el libro.
¿De qué trata la película "La otra reina"?
Cuando su matrimonio con Catalina de Aragón no le da un heredero varón, el rey Enrique VIII se rinde a los pies de una mujer casada: María Bolena (interpretada por la actriz Scarlett Johansson).
Esta producción cuenta con la dirección de Justin Chadwick y el protagónico de Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Jim Sturgess, Mark Rylance, Kristin Scott Thomas, Benedict Cumberbach, Juno Temple, Eddie Redmayne, entre otros.
Gran parte del éxito de esta película no radica solo en el hecho de que tiene un elenco lleno de estrellas, sino que el guion está a cargo de Peter Morgan, quien estuvo nominado a un Oscar por el guion de "The Queen", y quien además fue el responsable de la creación de la serie de Netflix "The Crown".
En cuanto al vestuario, el mismo contó con el trabajo de la diseñadora ganadora de dos Oscars de la Academia Sandy Powell, quien ya había antes trabajado para películas tan destacadas como Shakespeare in Love, Gangs of New York, El aviador, Mrs. Henderson presenta y The Departed, fue la encargada de preparar el vestuario. Y John-Paul Kelly, premiado por los Emmy, fue el escogido para dirigir el diseño de la producción.
Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para esta película, ya que si bien hoy ha ganado respecto en Hollywood, en un principio no fue bien vista por la crítica. Algunos sectores de la prensa inglesa no vieron con muy buenos ojos la decisión de que tres de las grandes figuras inglesas fueran a ser interpretadas por dos americanas (Johansson y Portman) y un australiano (Eric Bana).