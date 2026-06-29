Netflix siempre trae novedades y esta vez vuelve a ser noticia con el impresionante thriller español de 4 capítulos de los creadores de El caso Asunta, se trata de El crimen de Pazos.
Netflix es noticia con la serie española de 4 capítulos de los creadores del El caso Asunta
Netflix siempre trae novedades y esta vez vuelve a ser noticia con el impresionante thriller español de 4 capítulos de los creadores de El caso Asunta
El crimen de Pazos llegó a Netflix para contar uno de los sucesos más escalofriantes de la última década en Galicia
La nueva serie de la plataforma narra un caso real que tuvo lugar en Galicia en 2015. De los creadores de la exitosa serie El caso Asunta.
Tras el éxito de El caso Asunta, Netflix vuelve a Galicia para recrear otro caso real que sacudió al país en 2015. Y lo hace, una vez más, con Tristán Ulloa como protagonista de una ficción que promete convertirse en tu próxima obsesión.
El crimen de Pazos toma como referencia uno de los sucesos más estremecedores ocurridos en Galicia en los últimos años.
La historia real se remonta a mayo de 2015, cuando Isabel Fuentes fue asesinada en la habitación del hospital donde se recuperaba tras una brutal agresión que había sufrido semanas antes en su propio domicilio en Pazos (Ourense).
Netflix: de qué trata la serie El crimen de Pazos
En el tranquilo pueblo de Pazos, la tranquilidad de Aniceto y su mujer Irene se rompe cuando ella sufre un brutal ataque durante un supuesto robo.
Mientras Irene lucha por sobrevivir en el hospital, el sargento Elías sospecha que Aniceto es el verdadero culpable.
Convencido de que el sistema está fallando a la víctima, Elías tiene que enfrentarse a una serie de obstáculos y silencios peligrosos mientras el agresor sigue en libertad, y el tiempo para descubrir la verdad se va agotando.
Netflix: reparto de la serie El crimen de Pazos
- Tristán Ulloa
- Carlos Blanco
- Fernando Fraga
- Miguel Borines
- Marta Nieto
- Verónica Sánchez
- Fernando Guillén Cuervo
- Nacho Fresneda
- Tito Asorey
Dónde ver la serie El crimen de Pazos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El crimen de Pazos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El crimen de Pazos se puede ver en Netflix.
- España: la serie El crimen de Pazos se puede ver en Netflix.