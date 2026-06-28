Netflix sorprende con la exitosa serie turca llena de giros románticos

Mi otro yo tiene 3 temporadas con 24 episodios. Tres amigas íntimas emprenden un viaje a Ayvalik y luego a un futuro transformado.

Harán las paces con su pasado para tomar decisiones que les cambien la vida y, finalmente, crear su propio otro yo.

Para los usuarios de Netflix, Ükrü Özyldz no es un rostro desconocido. Alcanzó gran popularidad internacional gracias a la película Tácticas en el amor y su secuela, producciones en las que compartió pantalla con Demet Özdemir.

Netflix: dequé trata la serie Mi otra yo

La nueva temporada retoma la vida de Ada luego de un importante salto temporal. Tras pasar un tiempo en España dedicada a su desarrollo profesional y a profundizar sus conocimientos sobre medicina holística, decide regresar al pueblo costero donde comenzó su transformación personal para reencontrarse con sus amigas Leyla y Sevgi.

Sin embargo, antes de llegar a destino ocurre un encuentro inesperado. Durante el vuelo de regreso conoce a Özgür, un hombre con quien establece una conexión inmediata.

La relación comienza con un gesto simple: Ada olvida un libro en el avión y él se lo devuelve antes de descender. Ese primer intercambio marca el inicio de un vínculo que irá creciendo a medida que avance la historia.

Netflix: reparto de la serie Mi otra yo

Tuba Büyüküstün

Boncuk Ylmaz

Seda Bakan

Ükrü Özyldz

Tráiler de la serie Mi otra yo

Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica