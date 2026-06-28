Netflix tiene las mejors producciones de series turcas y una que sorprende es el drama romántico lleno de giros de amor y desencuentros, se trata de Mi otra yo y la tercera temporada trae novedades.
Netflix sorprende con la exitosa serie turca llena de giros románticos
Netflix tiene las mejors producciones de series turcas y una que sorprende es el drama romántico lleno de giros de amor y desencuentros
Netflix incorporó los ocho capítulos finales de la tercera y última temporada de Mi otra yo (Another Self), la serie que combina drama, vínculos familiares y procesos de sanación.
Entre las novedades más importantes de esta entrega aparece un personaje que promete cambiar el rumbo de la historia: Özgür, interpretado por el actor turco Ükrü Özyldz.
Mi otro yo tiene 3 temporadas con 24 episodios. Tres amigas íntimas emprenden un viaje a Ayvalik y luego a un futuro transformado.
Harán las paces con su pasado para tomar decisiones que les cambien la vida y, finalmente, crear su propio otro yo.
Para los usuarios de Netflix, Ükrü Özyldz no es un rostro desconocido. Alcanzó gran popularidad internacional gracias a la película Tácticas en el amor y su secuela, producciones en las que compartió pantalla con Demet Özdemir.
Netflix: dequé trata la serie Mi otra yo
La nueva temporada retoma la vida de Ada luego de un importante salto temporal. Tras pasar un tiempo en España dedicada a su desarrollo profesional y a profundizar sus conocimientos sobre medicina holística, decide regresar al pueblo costero donde comenzó su transformación personal para reencontrarse con sus amigas Leyla y Sevgi.
Sin embargo, antes de llegar a destino ocurre un encuentro inesperado. Durante el vuelo de regreso conoce a Özgür, un hombre con quien establece una conexión inmediata.
La relación comienza con un gesto simple: Ada olvida un libro en el avión y él se lo devuelve antes de descender. Ese primer intercambio marca el inicio de un vínculo que irá creciendo a medida que avance la historia.
Netflix: reparto de la serie Mi otra yo
- Tuba Büyüküstün
- Boncuk Ylmaz
- Seda Bakan
- Ükrü Özyldz
Tráiler de la serie Mi otra yo
Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.