Netflix es un éxito con la serie española de 8 capítulos donde se luce Úrsula Corberó, está llena de escándalos sexuales, se trata de El cuerpo en llamas.
Netflix: Úrsula Corberó es un éxito mundial con la serie de escándalos sexuales
Netflix es un éxito con la serie española de 8 capítulos donde se luce Úrsula Corberó, está llena de escándalos sexuales
La ficción está inspirada en el crimen real que tuvo lugar en 2017, cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix, en la provincia de Barcelona. "La investigación del homicidio sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia entre varios agentes policiales de Barcelona", adelanta Netflix.
El cuerpo en llamas narra de manera ficcionada los hechos probados en la sentencia del llamado Crimen de la Guardia Urbana, el asesinato de Pedro Rodríguez, agente de dicho cuerpo policial barcelonés, a manos de su pareja, Rosa Peral, y Albert López, ambos compañeros de la víctima y, al parecer, amantes.
Netflix: de qué trata la serie El cuerpo en llamas
La serie española El cuerpo en llamas tiene 8 episodios. Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial.
El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).
Netflix: reparto de la serie El cuerpo en llamas
- Úrsula Corberó en el papel de Rosa
- Quim Gutiérrez interpreta a Albert
- José Manuel Poga
- Isak Férriz
- Eva Llorach
Tráiler de la serie El cuerpo en llamas
Dónde ver la serie El cuerpo en llamas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.
- España: la serie El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.