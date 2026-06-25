Netflix: Úrsula Corberó es un éxito mundial con la serie de escándalos sexuales

La ficción está inspirada en el crimen real que tuvo lugar en 2017, cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix, en la provincia de Barcelona. "La investigación del homicidio sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia entre varios agentes policiales de Barcelona", adelanta Netflix.

El cuerpo en llamas narra de manera ficcionada los hechos probados en la sentencia del llamado Crimen de la Guardia Urbana, el asesinato de Pedro Rodríguez, agente de dicho cuerpo policial barcelonés, a manos de su pareja, Rosa Peral, y Albert López, ambos compañeros de la víctima y, al parecer, amantes.