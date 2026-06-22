Netflix y José Coronado avasallan con la serie española de solo 5 capítulos

Un ‘quién lo hizo’, al estilo de la novela policíaca clásica, que dirige ya Félix Viscarret con Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas encargados de adaptar al audiovisual la novela del popular escritor y periodista español.

Paralelamente, la serie presenta cómo ese pasado ficticio de Basil dentro de la propia historia se convierte en una de las claves narrativas mientras asume la tarea de reconstruir los acontecimientos.

A medida que avanza la investigación en este lugar limitado, cada huésped y cada empleado del hotel se transforman en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

Netflix: de qué trata la serie El problema final

El problema final sigue la historia de trece personas que quedan aisladas durante la primavera de 1959 por un violento temporal en un pequeño islote cercano a Mallorca, donde todos se alojan en un hotel modesto y aparentemente tranquilo.

La trama se desarrolla cuando Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta en circunstancias que inicialmente parecen ser un suicidio pero pronto comienzan a dar señales de ser un asesinato.

En ese escenario aparece la figura de Basil, un actor retiradoque en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, quien casi sin pretenderlo se verá convertido en el encargado de desentrañar lo ocurrido.

Netflix: reparto de la serie El problema final

Jose Coronado

María Valverde

Martiño Rivas

Maribel Verdú

Dónde ver la serie El problema final, según la zona geográfica