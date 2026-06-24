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Netflix acaba de estrenar 8 capítulos de la serie turca más vista y ya es una de las mejores de 2026

Esta serie turca llega a su fin en Netflix con una tercera temporada centrada en la vida de tres amigas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es la serie turca más vista que acaba de estrenar su última temporada en Netflix.

Es la serie turca más vista que acaba de estrenar su última temporada en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix anunció, con bombos y platillos, el estreno de la tercera temporada de Mi otra yo (Zeytin Aac), este miércoles 24 de junio de 2026. Así, el gigante de la N roja marcó el cierre definitivo de la exitosa producción turca en su catálogo.

Entonces, con tres temporadas de 8 capítulos cada una, la serie de Netflix dirigida por Burcu Alptekin y Erdem Tepegöz vuelve a ser tendencia y promete convertirse en la producción más vista a nivel mundial.

La trama de la serie Mi otra yo continuará explorando las nuevas fases opersonales que atraviesas sus personajes, Ada, Sevgi y Leyla, confrontando traumas, dilemas familiares y relaciones sentimentales en el pueblo costero de Ayvalk.

Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo, temporada 3

La sinopsis oficial sobre la temporada 3 de Mi otra yo versa: “Mientras siguen explorando sus traumas ancestrales, Ada, Sevgi y Leyla se enfrentan a decisiones que cambiarán sus vidas en medio de nuevos comienzos en la costa de Ayvalk”.

Uno de los pilares fundamentales y más destacados de la serie de Netflix es el uso de las constelaciones familiares como herramienta dramática y de sanación.

NMi otra yo en Netflix: tráiler de la temporada 3 de la serie

Reparto de Mi otra yo, serie de Netflix

  • Tuba Büyüküstün como Ada
  • Boncuk Ylmaz como Sevgi
  • Seda Bakan como Leyla
  • Murat Boz como Toprak
  • Füsun Demirel como Muko
  • Frat Tan como Zaman
  • Umut Kurt como Erdem
  • Rza Kocaolu como Fikret
  • Serkan Altunorak como Selim

En la tercera temporada se suman dos figuras clave al reparto: Ükrü Özyldz se suma como Özgür, mientras que Layda Akdoan interpreta a Deniz, la hermana de una de las protagonistas.

Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.

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