Netflix acaba de estrenar 8 capítulos de la serie turca más vista y ya es una de las mejores de 2026

Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo, temporada 3

La sinopsis oficial sobre la temporada 3 de Mi otra yo versa: “Mientras siguen explorando sus traumas ancestrales, Ada, Sevgi y Leyla se enfrentan a decisiones que cambiarán sus vidas en medio de nuevos comienzos en la costa de Ayvalk”.

Uno de los pilares fundamentales y más destacados de la serie de Netflix es el uso de las constelaciones familiares como herramienta dramática y de sanación.

NMi otra yo en Netflix: tráiler de la temporada 3 de la serie

Reparto de Mi otra yo, serie de Netflix

Tuba Büyüküstün como Ada

Boncuk Ylmaz como Sevgi

Seda Bakan como Leyla

Murat Boz como Toprak

Füsun Demirel como Muko

Frat Tan como Zaman

Umut Kurt como Erdem

Rza Kocaolu como Fikret

Serkan Altunorak como Selim

En la tercera temporada se suman dos figuras clave al reparto: Ükrü Özyldz se suma como Özgür, mientras que Layda Akdoan interpreta a Deniz, la hermana de una de las protagonistas.

Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica