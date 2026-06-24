La plataforma de series y películas de Netflix anunció, con bombos y platillos, el estreno de la tercera temporada de Mi otra yo (Zeytin Aac), este miércoles 24 de junio de 2026. Así, el gigante de la N roja marcó el cierre definitivo de la exitosa producción turca en su catálogo.
Netflix acaba de estrenar 8 capítulos de la serie turca más vista y ya es una de las mejores de 2026
Esta serie turca llega a su fin en Netflix con una tercera temporada centrada en la vida de tres amigas
Entonces, con tres temporadas de 8 capítulos cada una, la serie de Netflix dirigida por Burcu Alptekin y Erdem Tepegöz vuelve a ser tendencia y promete convertirse en la producción más vista a nivel mundial.
La trama de la serie Mi otra yo continuará explorando las nuevas fases opersonales que atraviesas sus personajes, Ada, Sevgi y Leyla, confrontando traumas, dilemas familiares y relaciones sentimentales en el pueblo costero de Ayvalk.
Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo, temporada 3
La sinopsis oficial sobre la temporada 3 de Mi otra yo versa: “Mientras siguen explorando sus traumas ancestrales, Ada, Sevgi y Leyla se enfrentan a decisiones que cambiarán sus vidas en medio de nuevos comienzos en la costa de Ayvalk”.
Uno de los pilares fundamentales y más destacados de la serie de Netflix es el uso de las constelaciones familiares como herramienta dramática y de sanación.
NMi otra yo en Netflix: tráiler de la temporada 3 de la serie
Reparto de Mi otra yo, serie de Netflix
- Tuba Büyüküstün como Ada
- Boncuk Ylmaz como Sevgi
- Seda Bakan como Leyla
- Murat Boz como Toprak
- Füsun Demirel como Muko
- Frat Tan como Zaman
- Umut Kurt como Erdem
- Rza Kocaolu como Fikret
- Serkan Altunorak como Selim
En la tercera temporada se suman dos figuras clave al reparto: Ükrü Özyldz se suma como Özgür, mientras que Layda Akdoan interpreta a Deniz, la hermana de una de las protagonistas.
Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.