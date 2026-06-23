Netflix sorprende con la película turca de amor que dura menos de dos horas

Es una mezcla perfecta entre erotismo, romance, tensión emocional y una estética visual atrapante. Pero también por algo más: porque refleja el conflicto de muchas personas que, como Saygin, se enfrentan al dilema entre lo que aparentan y lo que realmente desean.

Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero

La trama sigue la vida de Saygn, un gigoló que vive en un mundo de lujos, relaciones superficiales y corazones rotos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelven ahcia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya casi siempre algo.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Nehir, una mujer que lo obliga a enfrentar lo que realmente siente. En menos de dos horas la película plantea preguntas profundas sobre el verdadero significado del amor y lo que estamos dispuestos a sacrificar para encontrarlo.

Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero

Cagatay Ulusoy

Ebru Sahin

Senay Gürler

Haki Biçici

Nazli Bulum

Gümeç Alpay Aslan

Leyla Selen Uçer

Kubilay Tunçer

Tráiler de la película Un auténtico caballero

Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica