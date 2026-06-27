Este martes 30 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenará la cuarta temporada de Sullivan's Crossing, una de las historias más valoradas del gigante de la N roja. Se trata de un drama romántico qu tiene un efecto casi terapéutico sobre los suscriptores.
Netflix: tiene 3 temporadas, es casi terapéutica y estrenará otra entrega más dramática muy pronto
¿La serie de Netflix Sullivan's Crossing estrenará una nueva temporada? Descubre su trama romántica este 2026
Protagonizada por Morgan Kohan en un papel atrapante, la serie Sullivan's Crossing logra "saciar el antojo de un buen relato romántico", según la crítica de Joel Jeller en Decider.
La serie de Netflix, que ahora estrenará otra temporada más intensa, sigue la historia de Maggie Sullivan, una exitosa neurocirujana que, tras un escándalo profesional, regresa a su pueblo natal en Nueva Escocia.
Allí, en el pintoresco camping familiar gestionado por su padre, se enfrenta a su pasado mientras se cruza con un misterioso recién llegado, redefiniendo su vida entre los vínculos familiares y el romance.
Netflix: de qué trata la serie Sullivan's Crossing
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Sullivan's Crossing reza: "Cuando la exitosa carrera de Maggie como neurocirujana se ve trastocada, regresa a su idílica Nueva Escocia, donde deberá enfrentarse, y volver a conectarse, con su pasado.
La neurocirujana Maggie Sullivan, interpretada por Morgan Kohan, se reencuentra con su pasado después de que un escándalo la obligue a dejar atrás su vida profesional y personal en la ciudad.
Reparto de Sullivan's Crossing, serie de Netflix
- Morgan Kohan
- Chad Michael Murray
- Scott Patterson
- Tom Jackson
- Andrea Menard
- Lindura
- Reid Price
- Amalia Williamson
- Dakota Taylor
- Allan Hawco
Dónde ver la serie Sullivan's Crossing, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sullivan's Crossing se puede ver en Netflix.