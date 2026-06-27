Netflix: tiene 3 temporadas, es casi terapéutica y estrenará otra entrega más dramática muy pronto

Allí, en el pintoresco camping familiar gestionado por su padre, se enfrenta a su pasado mientras se cruza con un misterioso recién llegado, redefiniendo su vida entre los vínculos familiares y el romance.

Netflix: de qué trata la serie Sullivan's Crossing

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Sullivan's Crossing reza: "Cuando la exitosa carrera de Maggie como neurocirujana se ve trastocada, regresa a su idílica Nueva Escocia, donde deberá enfrentarse, y volver a conectarse, con su pasado.

La neurocirujana Maggie Sullivan, interpretada por Morgan Kohan, se reencuentra con su pasado después de que un escándalo la obligue a dejar atrás su vida profesional y personal en la ciudad.

Reparto de Sullivan's Crossing, serie de Netflix

Morgan Kohan

Chad Michael Murray

Scott Patterson

Tom Jackson

Andrea Menard

Lindura

Reid Price

Amalia Williamson

Dakota Taylor

Allan Hawco

Dónde ver la serie Sullivan's Crossing, según la zona geográfica