Pruebas Aprender: Mendoza logró su mejor resultado en Lengua de los últimos 13 años

Según los datos difundidos, el 78,5% de los alumnos de 6° grado obtuvo desempeños satisfactorios o avanzados, mientras que solo el 21,5% presentó dificultades para alcanzar los aprendizajes esperados, el porcentaje más bajo registrado desde 2012 y por debajo de la media nacional.

Los resultados de las Pruebas Aprender de Mendoza fueron mejores que la media nacional.

En Matemática, los resultados también mostraron una mejora respecto de los años posteriores a la pandemia. El porcentaje de estudiantes con mayores dificultades descendió al 19,3%, según informó el Ejecutivo provincial.