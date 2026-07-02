El Gobierno de Mendoza destacó este jueves los resultados de las Pruebas Aprender 2025, que muestran la mejor performance de la provincia en Lengua de los últimos 13 años.
Pruebas Aprender: Mendoza logró su mejor resultado en Lengua de los últimos 13 años
El 78,5% de los alumnos de 6° grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados. Además, comenzó a revertirse la tendencia negativa en Matemática
Según los datos difundidos, el 78,5% de los alumnos de 6° grado obtuvo desempeños satisfactorios o avanzados, mientras que solo el 21,5% presentó dificultades para alcanzar los aprendizajes esperados, el porcentaje más bajo registrado desde 2012 y por debajo de la media nacional.
En Matemática, los resultados también mostraron una mejora respecto de los años posteriores a la pandemia. El porcentaje de estudiantes con mayores dificultades descendió al 19,3%, según informó el Ejecutivo provincial.
A través de sus redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que los resultados son consecuencia de "una política educativa sostenida", con eje en la alfabetización, la enseñanza de Matemática, el uso de datos para la toma de decisiones y el trabajo de docentes y equipos directivos.
"Vamos a seguir invirtiendo en educación para que los chicos de Mendoza tengan más oportunidades", afirmó el mandatario.