Netflix es un éxito mundial con la serie de amor turca de 9 capítulos

El interés de la serie, sin embargo, no reside únicamente en la trama romántica, sino en su exploración del recuerdo como construcción. Kemal no solo ama: clasifica, conserva, acumula.

Los objetos asociados a Füsun fotografías, prendas, pequeños enseres cotidianos se transforman en reliquias privadas. El amor deja de ser experiencia compartida para convertirse en archivo personal.

El museo de la inocencia de está basada en el libro homónimo escrito por el ganador del Premio Nobel Orhan Pamuk. El libro fue publicado en 2008 y es una de las obras más celebradas del escritor turco.

Netflix: de qué trata la serie El museo de la inocencia

"Un hombre rico llamado Kemal se obsesiona románticamente con su pobre y lejana pariente joven, una dependienta llamada Füsun. Su romance se desarrolla durante una década en el contexto de la ciudad cambiante, después de lo cual él pasa el resto de su vida creando un museo en su memoria que contiene 'los aretes de su amada, sus horquillas para el cabello e incluso sus colillas de cigarrillos desechadas'", explica la sinopsis de Netflix.

Netflix: reparto de la serie El museo de la inocencia

Selahattin Pasali

Eylül Kandemir

Oya Unustasi

Tilbe Saran

Ercan Kesal

Zeynep Dinsel

Onur Ünsal

Tráiler de la serie El museo de la inocencia

Dónde ver la serie El museo de la inocencia, según la zona geográfica