Netflix no para de estrenar novedades en cuanto a las producciones turcas se refiere, recientemente acaba de lanzar la serie turca de amor que es un éxito, se trata de El museo de la inocencia.
Netflix es un éxito mundial con la serie de amor turca de 9 capítulos
Netflix no para de estrenar novedades en cuanto a las producciones turcas se refiere, recientemente acaba de lanzar la serie turca de amor que es un éxito
La serie turca El museo de la inocencia está ambientada en la Estambul de los años setenta, la historia sigue a Kemal, heredero de una familia acomodada que, a punto de comprometerse, inicia una relación con Füsun, joven de origen más humilde.
Lo que comienza como una aventura sentimental deriva en una fijación que atraviesa décadas y termina por reorganizar por completo la vida del protagonista.
El interés de la serie, sin embargo, no reside únicamente en la trama romántica, sino en su exploración del recuerdo como construcción. Kemal no solo ama: clasifica, conserva, acumula.
Los objetos asociados a Füsun fotografías, prendas, pequeños enseres cotidianos se transforman en reliquias privadas. El amor deja de ser experiencia compartida para convertirse en archivo personal.
El museo de la inocencia de está basada en el libro homónimo escrito por el ganador del Premio Nobel Orhan Pamuk. El libro fue publicado en 2008 y es una de las obras más celebradas del escritor turco.
Netflix: de qué trata la serie El museo de la inocencia
"Un hombre rico llamado Kemal se obsesiona románticamente con su pobre y lejana pariente joven, una dependienta llamada Füsun. Su romance se desarrolla durante una década en el contexto de la ciudad cambiante, después de lo cual él pasa el resto de su vida creando un museo en su memoria que contiene 'los aretes de su amada, sus horquillas para el cabello e incluso sus colillas de cigarrillos desechadas'", explica la sinopsis de Netflix.
Netflix: reparto de la serie El museo de la inocencia
- Selahattin Pasali
- Eylül Kandemir
- Oya Unustasi
- Tilbe Saran
- Ercan Kesal
- Zeynep Dinsel
- Onur Ünsal
Tráiler de la serie El museo de la inocencia
Dónde ver la serie El museo de la inocencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.
- España: la serie El museo de la inocencia se puede ver en Netflix.