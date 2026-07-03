River, con dos goles de Driussi, empató con el Flamengo en el amistoso jugado en Portugal

River, con el debut de un par de refuerzos, igualó 2 a 2 con Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores, en el primer y único amistoso de su pretemporada europea.
River, con el debut de un par de refuerzos, igualó con Flamengo en el primer y único amistoso de su pretemporada europea.
River, con el debut de un par de refuerzos, igualó 2 a 2 con Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores, en el primer y único amistoso de su pretemporada europea.
Sebastián Driussi abrió el marcador y luego empató el partido al marcar los dos goles riverplatenses mientras que Flamengo lo dio vuelta transitoriamente con tantos de Lino y Bruno Henrique, todos en el primer tiempo de un partido que tuvo como figura excluyente a Santiago Beltrán.
El encuentro se jugó en Algarve, Portugal, y sirvió como preparación para el segundo semestre en el que los Millonarios jugarán la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
Tras dos semanas de intenso trabajo en Alicante, España, el Chacho Coudet le dio rodaje a un equipo que incluyó los debuts del uruguayo Mauro Arambarri, y Gio González.
Los titulares fueron Santiago Beltrán; González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Arambarri, Juan Cruz Meza, Fausto Vera y Tomás Galván; Facundo Colidio y Driussi. Luego ingresaron Silva, Freitas, Facundo González, Goytía, Pereyra, Lucero y Giménez.
River retornará este fin de semana al país para esperar sus compromisos oficiales por la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.
La agenda indica que el viernes 17 a las 19.45 (sede a confirmar) jugará con Aldosivi por la Copa Argentina, ya en el Clausura los Millonarios debutarán el sábado 25 de julio a las 19.15, en el Monumental, ante Barracas Central.
En la segunda fecha River irá a La Plata para jugar con Gimnasia el miércoles 29 de julio a las 19.15 y el domingo 2 de agosto recibirá a Rosario Central a las 19.15.