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Amistoso internacional

River, con dos goles de Driussi, empató con el Flamengo en el amistoso jugado en Portugal

River, con el debut de un par de refuerzos, igualó con Flamengo en el primer y único amistoso de su pretemporada europea.

Por UNO
Driussi hizo los dos goles de River.

Driussi hizo los dos goles de River.

River, con el debut de un par de refuerzos, igualó 2 a 2 con Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores, en el primer y único amistoso de su pretemporada europea.

Sebastián Driussi abrió el marcador y luego empató el partido al marcar los dos goles riverplatenses mientras que Flamengo lo dio vuelta transitoriamente con tantos de Lino y Bruno Henrique, todos en el primer tiempo de un partido que tuvo como figura excluyente a Santiago Beltrán.

River empató con el Flamengo en su pretemporada europea.

River empató con el Flamengo en su pretemporada europea.

El encuentro se jugó en Algarve, Portugal, y sirvió como preparación para el segundo semestre en el que los Millonarios jugarán la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Tras dos semanas de intenso trabajo en Alicante, España, el Chacho Coudet le dio rodaje a un equipo que incluyó los debuts del uruguayo Mauro Arambarri, y Gio González.

Los titulares fueron Santiago Beltrán; González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Arambarri, Juan Cruz Meza, Fausto Vera y Tomás Galván; Facundo Colidio y Driussi. Luego ingresaron Silva, Freitas, Facundo González, Goytía, Pereyra, Lucero y Giménez.

Lo que viene para River

River retornará este fin de semana al país para esperar sus compromisos oficiales por la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

La agenda indica que el viernes 17 a las 19.45 (sede a confirmar) jugará con Aldosivi por la Copa Argentina, ya en el Clausura los Millonarios debutarán el sábado 25 de julio a las 19.15, en el Monumental, ante Barracas Central.

En la segunda fecha River irá a La Plata para jugar con Gimnasia el miércoles 29 de julio a las 19.15 y el domingo 2 de agosto recibirá a Rosario Central a las 19.15.

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